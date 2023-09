Tramwaj Moderus Gamma już w Łodzi. To inwestycja warta niemal 270 mln złotych

Po łódzkich torach jeżdżą już pierwsze nowoczesne tramwaje Moderus Gamma. To nowa jakość w MPK Łódź. Pojazdy są komfortowe, niskopodłogowe, klimatyzowane i dostosowane do osób starszych i niepełnosprawnych.

– Po Łodzi jeździ już 20 pojazdów Moderus Gamma LF 06 AC. 21. właśnie został dostarczony. Do końca listopada planujemy, że przyjedzie do Łodzi pozostałych 10, co zakończy całą dostawę – w sumie 30 nowoczesnych Moderusów – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektorka Zarządu Inwestycji Miejskich Łodzi.