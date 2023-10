Tramwaj na Stegny: rusza budowa. Warszawiacy pojadą nową trasą już w 2024 r.

Rusza budowa linii tramwajowej na Stegny w Warszawie. Pierwszy tramwaj przejedzie po nim pod koniec 2024 roku. Wraz z budową torów powstanie również droga dla rowerów.

Już w przyszłym roku będzie gotowa kolejna trasa tramwajowa w Warszawie, a mieszkańcy dojadą ze Stegien do centrum w 20 minut.

W piątek, 6 października, ruszają pierwsze prace na ulicy św. Bonifacego.

Kierowców, pieszych i pasażerów Warszawskiego Transportu Publicznego czekają zmiany w organizacji ruchu.

Tylko 20 minut będzie trwał przejazd tramwajem ze Stegien do centrum. Nowo zbudowane tory na ulicy św. Bonifacego połączą się z powstającą trasą tramwaju do Wilanowa. Długość trasy to około 800 metrów, a jej zwieńczeniem będzie pętla tramwajowo-autobusowa. Stanowiska dla autobusów będą usytuowane tuż obok peronów tramwajowych, a torowisko znajdzie się pomiędzy jezdniami ulicy św. Bonifacego. Pierwszy tramwaj przejedzie po nim pod koniec 2024 roku. Wraz z budową torów powstanie również droga dla rowerów.

Zielony tramwaj na Stegny

Tory tramwajowe na ulicy św. Bonifacego będą przykryte zielonym rozchodnikiem. To roślina, która wycisza tramwaje, magazynuje wodę i jest estetyczna. Rozchodnikiem pokryte są już 33 km torowisk w stolicy.

Wzdłuż torów i na pętli posadzonych zostanie 40 nowych drzew. W momencie zasadzenia będą miały co najmniej 5 metrów wysokości i obwód 25 cm. Przy nowej trasie pojawi się też 1188 krzewów oraz 355 bylin i cebul kwiatowych.

Po jednym pasie na św. Bonifacego

W piątek, 6 października, około godziny 22:00 tramwajarze zajmą północną część jezdni ulicy św. Bonifacego, od ulicy Jana III Sobieskiego do wjazdu na pętlę autobusową. Ruch będzie się odbywał na pozostałej części drogi, pasami o szerokości 3,25 metra – po jednym w każdą stronę.

Przy samym skrzyżowaniu z ulicą Jana III Sobieskiego układ pasów się nie zmieni. Natomiast dalej, już od skrzyżowania z ulicą Soczi, pasy będą zwężone. U zbiegu z ulicami Kaukaską i Sardyńską kierowcy skręcą we wszystkich relacjach. Wyjazd z ulicy Maltańskiej możliwy będzie wyłącznie w stronę Jana III Sobieskiego, a z Kaspijskiej w kierunku alei Sikorskiego.

Piesi trochę inaczej

Rozpoczęcie prac na ulicy św. Bonifacego oznacza zmiany dla pieszych. Zamknięte zostaną przejścia w poprzek pętli autobusowej. Z kolei pomiędzy ulicami Maltańską a Sardyńską piesi przejdą wyłącznie po jednej stronie ulicy św. Bonifacego. Najpierw po stronie północnej, a następnie po południowej. Na pozostałym fragmencie będzie można przejść po obu stronach drogi, ale północny chodnik będzie nieco węższy niż dotychczas – będzie miał 2 metry szerokości. Tak będzie do lutego 2024 roku. Wcześniej, bo już za około miesiąc, wykonawca inwestycji zapowiada wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic św. Bonifacego i Jana III Sobieskiego.

Komunikacja bez większych zmian

Od soboty, 7 października, autobusy linii 187 dotrą do pętli Sadyba – nie skręcą w ulicę św. Bonifacego, ale pojadą prosto Powsińską. Dla autobusów linii 501 zmieni się przystanek końcowy. Przejadą przez pętlę Stegny, wyjadą z powrotem na ulicę św. Bonifacego i skończą trasę na tymczasowym przystanku Stegny 53. Autobusy linii 172 zmienią jedynie miejsce postojowe na pętli i będą się zatrzymywały na przystanku Stegny 05.