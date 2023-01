Tramwaj pojedzie na warszawskie Stegny. Prace ruszą jeszcze w 2023 r.

Już w 2024 roku mieszkańcy Stegien dojadą tramwajem do centrum Warszawy. Podróż potrwa zaledwie 20 minut. Tory na ul. św. Bonifacego będą przykryte rozchodnikiem, a przy trasie zostanie zasadzonych łącznie 40 drzew, 1188 krzewów oraz 355 innych roślin. Prace budowlane rozpoczną się pod koniec tego roku.

Tramwaje Warszawskie ruszają z nową inwestycją tramwajową.

Warszawskie Stegny zyskają tramwaj.

Tory tramwajowe wzdłuż ul. św. Bonifacego połączą się z powstającą trasą do Wilanowa.

Prace budowlane rozpoczną się pod koniec 2023 r.

Pierwszy tramwaj na Stegny pojedzie w 2024 r.

Wykonawcą trasy na Stegny będzie Budimex S.A.

Warszawa skorzystała z prawa opcji i zleciła budowę trasy tramwajowej na Stegny wzdłuż ul. św. Bonifacego. Prawo do takiej decyzji było zagwarantowane w umowie na budowę tramwaju do Wilanowa. Tramwajarzom udało się wygospodarować pieniądze na budowę, a korzystna cena na wykonanie prac znana była już od kilkunastu miesięcy - podaje oficjalny portal miejski Warszawy.

To dobra informacja dla mieszkańców Stegien – ul. św. Bonifacego niedługo pojadą tramwaje. Po zielonym torowisku. Korzystamy z opcji budowy odnogi tramwaju do Wilanowa. Prace budowlane na tym odcinku rozpoczniemy pod koniec 2023 r., a pierwszy tramwaj przejedzie nim rok później – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Jaki będzie tramwaj na Stegny?

Tory tramwajowe wzdłuż ul. św. Bonifacego połączą się z powstającą trasą do Wilanowa. Tramwaje będą mogły skręcać w kierunku centrum i w kierunku Wilanowa.

Tory na ul. św. Bonifacego będą przykryte rozchodnikiem, a przy trasie zostanie zasadzonych łącznie 40 drzew, 1188 krzewów oraz 355 innych roślin, fot. Tramwaje Warszawskie

Długość trasy wyniesie około 800 metrów, a trasa będzie zakończona wspólną pętlą tramwajowo-autobusową przy szkole podstawowej im. Raoula Wallenberga. Powstanie wygodne miejsce do przesiadek – stanowiska dla autobusów będą tuż obok peronów tramwajowych. Tory znajdą się na środku ul. św. Bonifacego. Kierowcy będą mieli do dyspozycji, jak dotąd, po jednym pasie i dwie zawrotki – na wysokości ul. Batumi i przy pętli.

Zielone tory

Torowisko na ul. św. Bonifacego będzie na całej długości przykryte rozchodnikiem, co nada ulicy bardziej kameralnego charakteru. To zielona przez cały rok roślina jest stosowana przez tramwajarzy na kolejnych odcinkach torów w Warszawie. Wycisza hałas powodowany przez tramwaje, magazynuje wodę i jest estetyczna.

Tramwajarzom udało się wygospodarować pieniądze na budowę, a korzystna cena na wykonanie prac znana była już od kilkunastu miesięcy, fot. Tramwaje Warszawskie

Wzdłuż torów i na pętli pojawią się również nowe drzewa w tzw. standardzie warszawskim. Oznacza to, że w momencie zasadzenia będą miały wysokość minimum 5 metrów i obwód 25 cm. Proponowane gatunki to lipy, wiśnie piłkowane, kasztanowce białe i dęby szypułkowe. Drzewa przez 5 lat od posadzenia będą na gwarancji, co oznacza że wykonawca prac budowlanych będzie się nimi opiekował (chodzi m.in. o podlewanie i pielęgnację). Później te drzewa przejdą na własność miasta. Budowa tramwaju wiązać się będzie z zasadzeniem krzewów – berberysów i róż. Będą także tulipany, byliny i łąki kwietne. Na św. Bonifacego zostanie zasadzonych łącznie 40 drzew, 1188 krzewów i 355 bylin i cebul.

Ochrona zieleni podczas prac

Wykonawca, tak jak w przypadku budowy tramwaju do Wilanowa, otrzymał bardzo ścisłe zalecenia w związane z ochroną drzew i zieleni. Wokół drzew zostaną wyznaczone strefy ochrony oddzielone siatkami. Nie można w nich składować materiałów budowlanych ani dopuścić do poruszania się ciężkiego sprzętu czy parkowania samochodów. Wykonawca podczas prac przy drzewach ma obowiązek stosować ekrany korzeniowe. W obrębie korzeni ma wykonywać wykopy ręcznie.

Na terenie inwestycji 59 z 201 drzew koliduje z przesuniętymi jezdniami, chodnikami i drogami rowerowymi. Aż 13 z tych drzew zakwalifikowano już wstępnie do przesadzenia. Te liczby podczas opracowywania ostatecznych projektów wykonawczych mogą ulec zmianie. Dotychczas w czasie budowy tramwaju do Wilanowa wiązało się to z ograniczeniem wycinek i zwiększaniem liczby przesadzanych drzew.

Terminy i koszty

Prace budowlane rozpoczną się pod koniec tego roku, a pierwszy tramwaj przejedzie pod koniec 2024 roku. Tory tramwajowe wzdłuż ul. św. Bonifacego połączą się powstającą trasą tramwaju do Wilanowa. Koszt budowy wyniesie 56 mln zł. Wykonawcą będzie Budimex S.A. który odpowiada za budowę tramwaju do Wilanowa.