Tramwaje pojadą na Wilanów. Już dzisiaj uroczysta inauguracja trasy

Wykonawcą inwestycji jest Budimex.

Zakończenie całości trasy o dł. 19 km planowane jest na 2024 rok.

W pierwszy dzień września nastąpi uroczysta inauguracja otwarcia pierwszej części linii tramwajowej do Wilanowa: ul. Puławska - Plac Unii Lubelskiej. Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa to najbardziej oczekiwana inwestycja Tramwajów Warszawskich i jednocześnie największy projekt tramwajowy w Polsce.

Łącznie trasa będzie mieć długość blisko 19 km. Wraz z zakończeniem całości inwestycji w 2024 roku okoliczni mieszkańcy zyskają szybszy i bardziej komfortowy przejazd pomiędzy dzielnicami. Inwestycja przyczyni się do znacznego rozwoju sieci połączeń tramwajowych w mieście.