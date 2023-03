Tramwajem na warszawskie Bródno w trybie eko. Zajezdnia na Annopolu coraz bliżej

Budowa zielonej zajezdni tramwajowej na Annopolu wkracza w kolejny etap prac. Od 27 marca br., najnowsze tramwaje Hyundai – obsługujące linię numer 4 – będą pokonywały fragment trasy na Bródnie bez prądu z sieci.

REKLAMA

Budowa zajezdni tramwajowej na Annopolu wkracza w kolejny etap prac.

Zajezdnia na Annopolu, która zostanie oddana do użytku w 2024 roku, będzie najnowocześniejszą i najbardziej zieloną zajezdnią tramwajową w Polsce.

Od 27 marca br., najnowsze tramwaje Hyundai – obsługujące linię numer 4 – będą pokonywały fragment trasy na Bródnie bez prądu z sieci.

Na trasie do powstającej zajezdni tramwajowej na Annopolu rozpoczynają się prace wymagające zdemontowania sieci trakcyjnej. Odcinek, na którym nie będzie zasilania, ma około 100 metrów długości. Mogło to spowodować zawieszenie ruchu tramwajowego między pętlą Annopol a Żerań Wschodni. Aby tak się nie stało, na tej trasie – przebiegającej ul. Annopol – wykorzystane zostaną najnowsze tramwaje Hyundai. Mogą poruszać się one z opuszczonymi pantografami – bez pobierania prądu z sieci trakcyjnej. W napędzie tych wagonów wykorzystywana jest technologia superkondesatorów, czyli urządzeń do magazynowania energii elektrycznej. Dlatego na trasie linii 4 będą kursować – już od poniedziałku, 27 marca – tylko najnowsze niskopodłogowe tramwaje.

Nowoczesna zajezdnia

Zajezdnia na Annopolu, która zostanie oddana do użytku w 2024 roku, będzie najnowocześniejszą i najbardziej zieloną zajezdnią tramwajową w Polsce. W wyposażonym w inteligentny system sterowania obiekcie serwisowanych będzie 150 niskopodłogowych tramwajów, co pozwoli na lepsze skomunikowanie prawobrzeżnej Warszawy z pozostałą częścią miasta.

Jako pierwsza w Polsce, zajezdnia zasilana będzie w tak dużym stopniu z przyjaznych środowisku, odnawialnych źródeł energii, fot. Tramawaje Warszawskie

Inwestycja wpisuje się w rozbudowę warszawskiej sieci tramwajowej – wkrótce przybędą w stolicy nowe trasy do Wilanowa i wzdłuż ul. Kasprzaka. Przygotowywana jest także budowa kolejnych linii: do dworca Warszawa Zachodnia, na Gocław i wzdłuż ul. Modlińskiej. W zajezdni na Annopolu serwisowane będą składy, które obsłużą również planowane trasy.

Jako pierwsza w Polsce, zajezdnia zasilana będzie w tak dużym stopniu z przyjaznych środowisku, odnawialnych źródeł energii. Ich zastosowanie ograniczy zużycie paliw kopalnych i spowoduje zmniejszenie wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Dużo miejsca na jej terenie zajmie zieleń – ok. 24 tys. mkw., czyli ok. 20 proc. terenu zajezdni. Będzie to m.in. roślinność na budynkach, na ekranach akustycznych i zielonych torowiskach. Woda opadowa z dachów budynków trafi do trzech podziemnych zbiorników i będzie wykorzystywana do celów gospodarczych – spłukiwania toalet, mycia pojazdów oraz podlewania zieleni.