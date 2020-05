Transcom przenosi się do nowego biurowca w Gdańsku. To projekt APA Wojciechowski Architekci

Kameralny budynek biurowo-usługowy Officyna w Gdańsku to lokalizacja nowego biura firmy Transcom. Bryłę zaprojektowała pracownia APA Wojciechowski Architekci.

Obecnie trwają prace adaptacyjne nowej powierzchni, które prowadzone są we współpracy z działem projektowym firmy Torus oraz globalnym partnerem firmy Transcom w zakresie nieruchomości – firmą CBRE. Zagwarantuje to uzyskanie wysokiej funkcjonaloności i dostosowania powierzchni do specyficznych potrzeb firmy. Poza wyposażeniem przestrzeni wspólnych takich jak kuchnie, meeting roomy czy coffee pointy, rozważane jest również stworzenie unikatowych stref relaksu dla pracowników, w których będzie można praktykować “wellbeing”, a nawet pomedytować. Przeprowadzka do nowego biura planowana jest na drugą połowę czerwca (oficjalne otwarcie nastąpi w późniejszym terminie).

Officyna to dwuetapowa inwestycja powstająca w dzielnicy Wrzeszcz w Gdańsku – docelowo zaoferuje ona 12,3 tys. mkw. powierzchni najmu. Pierwszy etap, w którym biuro otworzy niebawem Transcom, został oddany do użytku pod koniec sierpnia 2019 roku. Jest to kameralny budynek biurowo-usługowy zlokalizowany tuż przy al. Grunwaldzkiej, doskonale wpisujący się w charakter dzielnicy. Biurowiec gabarytowo stanowi kontynuację istniejącej w otoczeniu zabudowy, ale jego nowoczesna architektura wnosi zdecydowane ożywienie do pierzei głównej arterii Trójmiasta.

Na parterze zaprojektowano lokale usługowe (ich łączna powierzchnia to blisko 900 mkw.), dostępne niezależnie od strony alei oraz z holu budynku. Na wyższych kondygnacjach znajdują się pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni blisko 4,2 tys. mkw. Elementem wyróżniającym budynek jest taras na IV piętrze. Officyna certyfikowana jest w LEED (planowane jest uzyskaniu poziomu Gold), a co za tym idzie spełnia wymogi zrównoważonego, energooszczędnego budownictwa. Projekt przygotowała pracownia APA Wojciechowski Architekci. Planowany termin oddania do użytku drugiego etapu to początek 2021 roku.