Trasa Górna w Łodzi. Dojazd do autostrady znad Bałtyku w Tatry zmierza do finału

Do finału zbliża się ostatni, trzeci etap prac budowlanych przy Trasie Górnej w Łodzi, która zapewni dojazd do autostrady A1.

Budowa Trasy Górna w Łodzi, która zapewni nowy, kolejny dojazd do autostrady znad Bałtyku w Tatry, zmierza do finału.

To już jej ostatni, trzeci etap.

Połączy skrzyżowanie ulic Rzgowskiej z Bartoszewskiego z węzłem na A1.

Roboty drogowe, kanalizacyjne, wodociągowe i teletechniczne są już za wykonawcą. Drogowcy przygotowują się do odbiorów inwestycji. W najbliższych dniach będą prowadzone wykończeniowe prace brukarskie, zakończy się też budowa przepustów. Wykonawca będzie montował słupy oświetleniowe i oprawy oraz malował oznakowanie i porządkował teren inwestycji.

Jaka będzie Trasa Górna?

Nowa droga ułatwi kierowcom dotarcie z południowych dzielnic miasta do węzła Łódź Górna na autostradzie A1. Odcinek, który zaczyna się od ul. Rzgowskiej, prowadzi do granic miasta przy ul. św. Rafała Kalinowskiego i dalej przez gminę Brójce do autostrady A1.

Łódź buduje 5 km nowej trasy, natomiast gmina Brójce – 2 km.

Trasa Górna będzie mieć po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Nośność trasy przewiduje obciążenia podobne do standardów autostrad i dróg ekspresowych. W rejonie skrzyżowań z ulicami Nowe Górki, Bronisin, Brójecką i św. Rafała Kalinowskiego powstały ronda. Nowe będą również chodniki i droga dla rowerów. Wzdłuż trasy posadzonych zostanie w sumie 300 drzew i ponad 22 tys. krzewów.