Tremend podsumowuje rok 2022

Otwarcia zrealizowanych projektów, nowe przedsięwzięcia za granicami naszego kraju, a także liczne nagrody w Polsce i na arenie międzynarodowej - pracownia Tremend podsumowała miniony rok.

W 2022 roku zostało zakończonych wiele projektów Tremend, w tym m.in. Royal Tulip Warsaw Apartments.

Miniony rok obfitował w nagrody przyznane architektom pracowni Tremend za projekty hotelowych wnętrz, wybrane obiekty otrzymały nawet podwójne wyróżnienia.

Tremend w ubiegłym roku rozpoczął również nowe wyzwania poza granicami naszego kraju.

Styczeń to zawsze czas podsumowań minionego roku. Ten był udany dla warszawskiej pracowni Tremend. Nowe projekty, zakończenia realizowanych i szereg nagród sprawił, że Magdalena Federowicz- Boule i Anna Federowicz, wraz ze swym zespołem architektów, z optymizmem patrzą w przyszłość.

Otwarcia

W 2022 roku zostało zakończonych wiele projektów Tremend. Na uwagę z pewnością zasługuje Royal Tulip Warsaw Apartments, którego wnętrza inspirowane były najpiękniejszymi zakątkami XX wiecznej Warszawy.

Royal Tulip Warsaw Apartments, fot. Piotr Gęsicki

Do listy działających obiektów dołączyły też dwa hotele z serii B&B - B&B Hotel Poznań Old Town oraz B&B Hotel Lublin Centrum, które witają gości przedstawiając inspiracje z miast, w których się znajdują. W minionym roku swoje podwoje dla gości otworzył także hotel Wyndham Wrocław Old Town, mieszczący się w budynku dawnego hotelu Sofitel. Pracownia Tremend odpowiedzialna była za projekt renowacji, architektoniczny oraz projekt wielobranżowy tego pięciogwiazdkowego obiektu. Na liście otwarć znalazł się również hotel Mercure Szklarska Poręba. Tworząc wnętrza tego hotelu architekci Tremend, wierni swej zasadzie nawiązywania projektem do otoczenia, zaczerpnęli inspiracje z lokalnej legendy o Duchu Gór.

Nagrody i wyróżnienia

Miniony rok obfitował w nagrody przyznane architektom pracowni Tremend za projekty hotelowych wnętrz, wybrane obiekty otrzymały nawet podwójne wyróżnienia.

Wspomniany Royal Tulip Warsaw Apartments znalazł się na Shortlist konkursu The International Hotel and Property Awards 2023 w kategorii Hotel Design – Europe Award. Stworzona przez pracownię koncepcja wystroju wnętrz, opowiada niezwykłą historię dwudziestowiecznej Warszawy, misternie opowiedzianą poprzez aranżacyjne analogie i śmiałe nawiązania do sztuki i architektury tego okresu w życiu miasta.

Prestiżowy brytyjski magazyn „design et al”, ogłaszając wyniki międzynarodowego konkursu The International Hotel & Property Awards 2022, statuetkę zwycięzcy przyznał pracowni Tremend za projekt wnętrz Rezydent Sopot MGallery Hotel Collection. Ich inspiracją były nadmorskie opowieści, których głównym akcentem jest piaszczysta bałtycka plaża i morze. Wszelkie detale, jak kolorystyka i tekstury materiałów, zostały dobrane z myślą o tej opowieści. Wykładzina w korytarzach - to przekształcony wzór z fotografii słynnego molo w Sopocie, zagłówki w pokojach układem materiału przypominają rozwiany wiatrem piasek nad Bałtykiem, a lampy w lobby, przypominające bursztyny, przywodzą na myśl morskie skarby wyrzucane na brzeg.

Z kolei wnętrza hotelu AC Hotel by Marriott Kraków i Crowne Plaza Budapest zostały docenione przez jury w dwóch konkursach. W prestiżowym A'Design Award & Competition, w kategorii Projektowania Wnętrz i Wystaw, międzynarodowe jury doceniło idealne połączenie współczesnej sztuki, designu i lokalnych uroków, naturalnie wpływających na wygląd wnętrz.

W konkursie European Property Awards wnętrza AC Hotel by Marriott Krakow i Crowne Plaza Budapest zostały nagrodzone przez kapitułę konkursu w kategorii Hotel Interior.

Inspiracją dla projektu wnętrz hotelu Crowne Plaza Budapest było oblicze współczesnego Budapesztu - miasta pełnego fascynujących kontrastów, noszącego w sobie dziedzictwo rzymskiego Aquincum i średniowiecznej Budy. Zamysłem projektantów stało się stworzenie przestrzeni będących odpowiedzią na potrzeby osób podróżujących zarówno w sprawach biznesowych, jak i prywatnych. Wnętrza AC Hotel by Marriott Krakow, to z kolei kwintesencja klasycznego stylu. Architekci postawili tu na naturalne barwy: brązy i beże, przeplatane delikatnymi akcentami w kolorze mosiądzu, zestawiając je ze szlachetnymi szarościami i drewnem.

Projektując, skupiamy się nie tylko na przemyślanym i oryginalnym designie, ale też na jakości i zrównoważonym rozwoju. Każdy projekt opieramy na tych zasadach, projektując miejsca jak najbardziej wpisane w otoczenie. Otrzymane nagrody są dla nas potwierdzeniem, że podążamy w dobrym kierunku - mówi architektka Magdalena Federowicz - Boule współwłaścicielka Tremend.

Projektowanie zgodne z wytycznymi ekologicznymi i zrównoważonego rozwoju to priorytet w działalności tego warszawskiego biura projektowego. Od lat podkreślają swoje zaangażowanie w tym temacie, nic więc dziwnego, że zaprojektowany przez pracownię Dworzec Metropolitalny w Lublinie, otrzymał wyróżnienie Green Building Awards 2022 w konkursie PLGBC.

Wyróżniająca się konstrukcja dworca wsparta na olbrzymich metalowych słupach, to nie tylko wyjątkowy design, ale i proekologiczne rozwiązania. Zaprojektowany budynek składa się z większej, zewnętrznej bryły, w której zamknięta jest druga mniejsza, niczym pudełko w pudełku, co ma istotne znaczenie przy redukcji kosztów ogrzewania. Kompleksowa przebudowa zdegradowanego byłego obszaru przemysłowego przysłużyła się wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Dążąc do samowystarczalności energetycznej, jako przykrycie wiat przystankowych zaprojektowano przejrzyste panele fotowoltaiczne, produkujące prąd potrzebny do funkcjonowania Dworca.

Pracownia Tremend wygrała również konkurs "Hotelarska Inwestycja Roku 2021/2022” organizowany przez magazyn Hotelarz, w kategorii Pracownia Projektowa Wnętrz. Nagrody zostały wręczone podczas konferencji Hotel Investment Trends Poland 2022.

Nowe projekty poza granicami kraju

Tremend w ubiegłym roku rozpoczął również nowe wyzwania poza granicami naszego kraju. Biuro wygrało projekt na hotel w Tbilisi i w Barcelonie, a także rozpoczęło działalność we Francji, tworząc w Paryżu filę swojego warszawskiego oddziału, gdzie wykonywane są projekty budowlane jak i wykonawcze. Cały czas trwają prace nad paryskim hotelem nieopodal wieży Eiffla, gdzie Tremend jako biuro odpowiada za pozwolenia na budowę, renowację elewacji, a także przebudowę obiektu na hotel i projekty jego wnętrz.

Rozszerzenie działalności poza granice kraju jest dla nas niezwykle ważne. Uwielbiamy podróże, czerpiemy z nich mnóstwo inspiracji. Obecnie projektujemy dwa obiekty hotelowe w Budapeszcie oraz dwa projekty kubaturowe w Albanii. Cieszymy, się, że tworzymy nowe miejsca dla innych podróżnych z całego świata - mówi architekta Anna Federowicz - współwłaścicielka Tremend.

Projekty w toku

W tym roku Tremend nie zwalnia tempa, w toku działań są projekty kubaturowe hotelu Autograph Collection Marriot we Wrocławiu, który powstanie w zrekonstruowanym pałacu Hatzfeldów, całkowicie zniszczonym podczas wojny. Pracownia Tremend odpowiada za projekt kubaturowy i wnętrz. Znajdzie się w nim 149 pokoi, sala balowa, konferencyjna, SPA, basen i garaż podziemny. Trwają prace nad projektem kubaturowym hotelu Tribute w Warszawie oraz projektami kubaturowymi i resortowymi w górach i nad morzem, a także projekty mieszkaniowe w Warszawie.

Poza budynkami i hotelami Tremend działa również w innych sferach budownictwa. W Łodzi trwa budowa podziemnej trasy kolejowej. Tremend jest odpowiedzialny za projekty instalacyjne, elektryczne i sanitarne (branżowe) w tunelach i na stacjach. Powstająca podziemna trasa kolejowa ma strategiczne znaczenie dla komunikacji w całej Polsce. Dzięki niej, przez centrum Łodzi pojadą pociągi regionalne i dalekobieżne: na osi wschód-zachód i północ-południe. Poprawi się także jakość transportu publicznego w mieście, a łodzianie zyskają swoje „metro”.