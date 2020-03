Tremend pracuje nad Wioską Suntago w największym zadaszonym parku wodnym Europy

Architekci z Tremend pracują intensywnie nad kolejnym ciekawym projektem. Wioska Suntago to jedna ze stref, która powstaje tuż przy parku wodnym Suntago Wodny Świat we Wręczy obok Mszczonowa.

Suntago, czyli największy zadaszony park wodny w Europie, to pierwszy etap projektu Park of Poland znajdującego się we Wręczy obok Mszczonowa. W 2018 roku ruszyły prace nad kolejnymi częściami kompleksu Park of Poland. Obiekt został oficjalnie otwarty 20.02 br. W Suntago do dyspozycji są trzy strefy tematyczne – Jamango, Relax, Saunaria.

Suntago Village to wraz z parkiem wodnym Suntago Wodny Świat pierwszy etap kompleksu Park of Poland. Projektantem Suntago Village jest właśnie warszawska pracownia Tremend. Warszawska pracownia odpowiada za kompleksowy projekt, koncepcję, projekty budowlane, projekty wykonawcze oraz wnętrz. Zespół bungalowów Suntago Village oddalony jest od parku wodnego o kilkaset metrów.

