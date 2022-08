Tremend projektuje butikowy hotel w Paryżu.

W jednej z paryskich kamienic powstaje butikowy hotel, projektowany przez warszawską pracownię architektoniczną Tremend. Architekci postawią na luksus w paryskim stylu.

Nadzorowana przez prefekta miasta, Georgesa-Eugène’a Haussmanna przebudowa Paryża, zwana od jego nazwiska również haussmanowską, wprowadziła do architektury nowy styl, który przejęły później także inne europejskie miasta. Przebudowa zmieniła całkowicie oblicze Paryża. Wyburzono wówczas w przeważającej części średniowieczną zabudowę z jej wąskimi uliczkami, na rzecz eleganckich kamienic. Wzniesiono kilkadziesiąt obiektów publicznych, wybudowano nowe ulice i bulwary, które do dziś stanowią ozdobę miasta. Wykonano przebudowę systemu kanalizacji miejskiej, zostały otwarte nowe parki i ogrody.

W jednej z takich kamienic, niemalże u stóp wieży Eiffla, w historycznej 7-mej dzielnicy, już niebawem przywita gości butikowy Hotel Alberte, którego modernizacją zajmują się architekci z pracowni Tremend.

Butikowy hotel w Paryżu to jeden z najnowszych projektów warszawskiej pracowni, fot. Tremend

Praca nad tym projektem to dla nas podwójne wyzwanie i ogromna satysfakcja. Z jednej strony przez to, że jest to zagraniczna inwestycja, prowadzona całkowicie w języku francuskim, chociaż w zespole poza mną pracują osoby dwujęzyczne. Prace nad projektem przypadły podczas pandemii, co utrudniło, niektóre etapy, ze względu na brak możliwości podróży. Cieszymy się, że już możemy działać „pełną parą ”-mówi Magdalena Federowicz - Boule, prezes zarządu Tremend.

Z szacunku do historii

XIX - wieczna kamienica, zlokalizowania nieopodal Hotel des Invalides, już wcześniej gościła w swych zabytkowych wnętrzach obiekt hotelowy. Mieścił się tu przez długi czas hotel Prince. Obecni właściciele zmieniają nie tylko fasadę budynku i jego wnętrza, za co odpowiadają architekci pracowni Tremend, ale także nazwę. Nowy hotel będzie funkcjonował jako Hotel Alberte. Jest to ukłon w stronę pra-babki rodziny właścicieli hotelu, która nosiła to imię, a była również fundatorką rodzinnej firmy, zajmującej się produkcją korków do butelek oraz koniaku.

Szacunek do tradycji i historii podtrzymany zostanie również przez wystrój wnętrz i pozostawienie niektórych zabytkowych elementów dawnego wyposażenia.

Luksus w paryskim stylu

Stolica Francji zachwyca turystów wysublimowaną elegancją, sztuką i ekskluzywnością. Doskonale w ten klimat wpisuje się powstający właśnie hotel Alberte. Ten 4 gwiazdkowy, butikowy obiekt zaspokoi potrzeby osób ceniących luksus i kameralną atmosferę. Do dyspozycji gości będą 23 pokoje, w tym 20 pokoi typu classic, 2 apartamenty i 1 pokój z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Architekci pracowni Tremend zaprojektowali wnętrza w stylu "modern classic", łączące klasykę ze współczesnością.

Architekci z Tremend połączyli we wnętrzu klasykę ze współczesnością, fot. Tremend

Tłem dla nowego wystroju jest odkryty, autentyczny surowy kamień w kolorze piaskowym, który znajduje się na ścianach. Chcieliśmy zachować jak najwięcej oryginalnych elementów wystroju. Udało się uratować zabytkowe drzwi i balustrady, dzięki temu czuć tu ducha historii. Wykorzystaliśmy także nasze ekologiczne podejście do projektów i recyklingu - mówi Magdalena Federowicz - Boule.

Architekci Tremend zaprojektowali wnętrza hotelu w jasnej kolorystyce, która przeważa zarówno w pokojach, jak i częściach wspólnych. Ciepłe odcienie beży przełamane zostały mocniejszymi akcentami koloru koniakowego, miedzianego oraz kontrastującego z nimi granatowego. Naturalne i przyjemne w dotyku materiały jak drewno, kamień, miedź, wełna czy welur tworzą luksusowy wystrój, kojarzący się z ciepłym, przyjemnym klimatem domu w kamienicy. Dzięki temu goście będą mogli poczuć się tu jak u siebie.

Elastyczność przestrzeni

Na parterze hotelu w części lobby, znajduje się recepcja, będąca jednocześnie stołem, przy którym można przysiąść wieczorem i degustować wino lub koniak „domowej” produkcji. W tylnej części recepcji dumnie prezentuje się elegancki mebel barowy oraz podświetlona witryna z ekspozycją butelek win, koniaku, będąca wizytówką hotelu. Jest tu również niewielka część restauracyjna z bufetem. W piwnicy natomiast znajduje się sala śniadań, której wnętrze w łatwy sposób można przystosować do funkcji salki konferencyjnej. Po doświadczeniach pandemicznych architekci Tremend, projektując wnętrza obiektu postawili na elastyczność przeznaczenia pomieszczeń.

Charakterystycznymi elementami wystroju są przykuwające wzrok lampy, a właściwie seria lamp znajdująca się w przestrzeni lobby i restauracji, specjalnie zaprojektowana do tego projektu. Przypominające kwiaty maków klosze wykonane zostały z miedzi, nawiązując kolorem do złocistego odcienia produkowanego przez właścicieli trunku.

Przy projekcie pracowali: główny architekt: mgr inż. arch. Magdalena Boule, kierownik projektu: mgr inż. arch. Teresa Łopuska, przygotowanie dokumentacji technicznej: mgr inż. arch. Marta Idczak, projekt koncepcyjny: mgr arch. Kinga Knajp, pomagali: mgr inż. arch. Marta Zielińska, mgr Borys Sulecki.