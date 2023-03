Tremend stworzył wnętrza zainspirowane naturą Karkonoszy. Zaglądamy do środka Mercure Szklarska Poręba

Tradycyjna, lokalna architektura, nawiązującą do zabudowań XIX wieku i nowoczesne wnętrza spod kreski Tremend zainspirowane naturą Karkonoszy - tak wygląda hotel Mercure Szklarska Poręba.

REKLAMA

Znajdujący się w samym sercu Karkonoszy hotel Mercure Szklarska Poręba łączy w sobie tradycyjną, lokalną architekturę, nawiązującą do zabudowań XIX wieku i nowoczesne wnętrza.

Wnętrza 4-gwiazdkowego obiektu zaprojektowała pracownia Tremend.

Architekci inspirowali się otoczeniem, tworząc indywidualny storytelling miejsca.

Położona w dolinie rzeki Kamiennej, a od południa na stokach Karkonoszy, Szklarska Poręba to jedno z ulubionych miejsc na odpoczynek – nie tylko ten wakacyjny. Ten znany górski kurort z charakterystyczną architekturą, tętni życiem przez cały rok. Tu też powstał 4 gwiazdkowy hotel Mercure Szklarska Poręba, którego wnętrza zaprojektowała warszawska pracownia architektoniczna Tremend.

Mercure Szklarska Poreba_Bergo_wnetrza_8.jpg

Znajdujący się w samym sercu Karkonoszy hotel łączy w sobie tradycyjną, lokalną architekturę, nawiązującą do zabudowań XIX wieku i nowoczesne, choć przytulne wnętrza, a wszystko to okraszone relaksującą strefą SPA. W jednym z budynków hotelu znajdował się dawny Dom Wczasowy Szarotka, który został całkowicie odrestaurowany i zmodernizowany. Obecnie do dyspozycji gości są w nim 23 luksusowe apartamenty z aneksami kuchennymi. Projektując wnętrza hotelu, architekci pracowni Tremend inspirowali się otoczeniem, tworząc indywidualny storytelling miejsca.

Jak przy każdej realizacji, także i tu staraliśmy się stworzyć wnętrza, które będą opowieścią o miejscu, w jakim znajduje się hotel. Tematem przewodnim przy projektowaniu części wspólnych i pokoi w Mercure Szklarska Poręba były lokalne huty szkła, kamieniołomy, góry i piękne krajobrazy, które otaczają obiekt. - mówi Magdalena Federowicz-Boule, architektka i współwłaścicielka Tremend.

Barwy ziemi

Otulony zielenią hotel zaprasza do środka, w którym już od progu goście mogą poczuć ducha gór. Różnorodność materiałów, wzorów i faktur nawiązuje do otaczających krajobrazów. Kamienne stanowiska recepcji odnoszą się do górskiego otoczenia i skalnych zboczy Szrenicy. Ciepłe, naturalne barwy ziemi zostały przełamane zgaszoną pomarańczą i granatem. Inspiracją dla architektów były kolory kamieni, gliny i płynącego w pobliżu potoku.

Szklane, kuliste lampy zamieszczone w całym hotelu, to ukłon w stronę lokalnych hut szkła, które do dziś mogą poszczycić się ręcznym procesem produkcji. Wśród dekoracji dominują szklane wazony i talerze, cukiernice podkreślające znaczenie miejscowych wyrobów. W hotelowym lobby zachwycają również ściany.

Nawiązują one do mieniących się różnymi barwami minerałów wydobywanych z tutejszych kamieniołomów. Wpadające przez okno słońce rozświetla je dodatkowo, dając niesamowite wrażenie głębi. Odpoczywając na wygodnych fotelach, goście mogą rozkoszować się spokojem i harmonią, dzięki idealnemu zestawieniu różnych materiałów i faktur zaczerpniętych z natury.

Ciepłe tonacje, drewno i kamień wykorzystane w lobby płynnie przechodzą do wnętrza restauracji Bergo, która uracza gości wyśmienitą regionalną kuchnią w nowoczesnym wydaniu.

Oaza spokoju

W hotelu Mercure Szklarska Poręba znajduje się 140 pokoi, w tym 24 wyjątkowe i przestrzenne apartamenty z aneksem kuchennym. Architekci pracowni Tremend zaprojektowali je w tym samym stylu, co części wspólne hotelu. Odnajdziemy tu kontynuację i nawiązania do otaczającej przyrody i krajobrazów.

Relaks na łonie natury

Mercure Szklarska Poręba to wyjątkowe miejsce na odpoczynek. Mieści się tu również Berga SPA & Wellness, miejsce, w którym goście mogą zadbać o dobrostan ciała i umysłu. Projektując tę przestrzeń, architekci Tremend także czerpali inspirację z otoczenia. Siłę gór, potęgę lasu i moc wartkiego potoku przenieśli w materiałach wykorzystanych do wykończenia.

Dzięki temu powstało miejsce, w którym można zrelaksować się na łonie natury, korzystając z zewnętrznego basenu, poddać się leczniczym i odprężającym masażom oraz upiększającym zabiegom. Otaczający las sprzyja odnajdywaniu życiowego balansu i czerpaniu pozytywnej energii z natury.