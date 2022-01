Tremend to nie tylko projekty wnętrz hotelowych, ale również bryły

Wizytówką pracowni Tremend są niewątpliwie projekty wnętrz obiektów użyteczności publicznej. Współpraca z najbardziej prestiżowymi markami hoteli, zdobyte międzynarodowe nagrody i wyróżnienia plasują ją w gronie najbardziej kreatywnych i rozpoznawalnych biur architektonicznych w kraju. Projektowanie wnętrz to jedynie połowa działalności Tremend, druga - równie spektakularna, jest związana z architekturą kubaturową budynków.

Metropolitalny dworzec autobusowy w Lublinie

W okolicy dworca kolejowego w Lublinie powstaje dworzec autobusowy, którego projekt przewiduje budowę przystanków dla komunikacji miejskiej i regionalnej, parking podziemny, strefę zieloną oraz deptak. Inspirowany naturą i roślinnością projekt zyskał uznanie jury World Building of the Year, jednego z najbardziej prestiżowych konkursów w świecie architektury.

Projektowo uwagę przykuwają potężne wsporniki podtrzymujące dach, przywodzące na myśl winorośl lub pnącza rosnące w lasach tropikalnych. Ich ażurowa konstrukcja jest bardzo solidna, a jej nawiązanie do świata roślinnego sprawia, że wydaje się lekka, nadając całości subtelnego charakteru. Powstająca inwestycja to nie tylko autorski i stylowy design. Podstawową funkcją budynku wraz z otaczającą go infrastrukturą będzie optymalizowanie ruchu autokarów, samochodów i pieszych oraz zapewnienie komfortu wszystkim podróżnym.

Zaproponowany przez architektów zestaw udogodnień to m.in.: blisko 85 zadaszonych stanowisk autobusowych z uwzględnieniem przewidywanego czasu postoju; ok. 200 miejsc postojowych na parkingu podziemnym, mieszczącym także postój taxi i strefy ładowania samochodów elektrycznych. Teren między dworcem kolejowym a autobusowym będzie zarezerwowany dla pieszych, powstanie tu bowiem ozdobny deptak z zielenią, drzewami i miejscami do odpoczynku.

Architekci Tremend kładą duży nacisk na ekologię, dlatego w projekcie dworca zawarto wiele sposobów na optymalizację zieleni w centrum Lublina. Dworzec będzie posiadał zielony dach, pod którym będzie można spacerować oraz ścianę obsadzoną roślinnością. Jego najbliższa okolica zostanie zaaranżowana specjalnie wyselekcjonowanymi roślinami, które wytwarzając dużą ilość tlenu, pomogą w walce z miejskim smogiem. Również chodniki wykończone zostaną antysmogowym materiałem.

– Tworząc ten projekt chcieliśmy ożywić przeznaczoną do rewitalizacji dzielnicę, by stała się miejscem spotkań, gdzie ludzie będą mogli spędzać wspólnie czas w atrakcyjnym otoczeniu z terenami zielonymi. W projekcie ukazaliśmy też rozwiązania problemów związanych z ochroną środowiska i życiem w mieście, takimi jak smog, zużycie wody i energii, hałas – wyjaśnia prezes zarządu Tremend, architekt Magdalena Federowicz-Boule.

Stara Drukarnia w Szczecinie

U zbiegu ulic Dworcowej i św. Ducha w Szczecinie stoi budynek powstały w 1900 roku. Jego 120 letnia historia pełna jest wzlotów i upadków. Początkowo w kamienicy o pięknej fasadzie znajdował się dom towarowy, po latach jego miejsce zajęła drukarnia, natomiast od 1997 roku budynek stał opustoszały, a po dawnym blasku pozostały tylko wspomnienia i fotografie.