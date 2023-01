Trendy na rynku nieruchomości w 2023 r.

Pandemia koronawirusa, wojna w Ukrainie i niestabilna sytuacja na rynku mieszkaniowym w Polsce – to główne przyczyny, przez które pojawia się coraz mniej nowych mieszkań, a ceny nieruchomości już wybudowanych gwałtownie rosną. Oferty wynajmu nadal przeżywają boom i popyt na nie w nowym roku prawdopodobnie utrzyma się na podobnym poziomie.

REKLAMA

Obecne warunki rynkowe są dogodne dla właścicieli, ale nie najemców. Brakuje mieszkań, a przy tak dużym popycie inwestorzy mogą sobie pozwolić na wybór lokatora. Wysokie ceny za ogrzewanie, prąd czy kredyty zmuszają właścicieli do podwyżek czynszów. To w rezultacie może skłonić najemców do poszukiwania korzystniejszych alternatyw, jak wynajem tańszego mieszkania poza miastem.

Najemcy pochodzą z różnych grup wiekowych

Według najnowszego raportu Think.co, do głównych grup najemców w Polsce, którzy najczęściej szukają mieszkań z przestronną kuchnią i przemyślanym systemem przechowywania, należą rodziny z dziećmi lub rodzic z dzieckiem – 43 proc. Na drugim miejscu znajdują się bezdzietne pary (26 proc.), którzy decydują się na najem ze względu na rozwiązanie wolne od zobowiązań finansowych. Kolejna grupę stanowią single (17 proc.), którzy najczęściej korzystają z najtańszych opcji najmu. Na ostatnim miejscu są osoby niespokrewnione – studenci. Dla tej grupy priorytetem jest łatwy dojazd na uczelnie oraz zapewnienie przez wynajmującego podstawowego wyposażenia w mieszkaniu.

Dla zarządców nieruchomości takie informacje oznaczają zmianę rodzajów wynajmowanych lokali i usług, jakie świadczą swoim mieszkańcom. Starsi mieszkańcy lub rodziny z dziećmi będą szukać bezpieczeństwa, wygody oraz bliskości terenów zielonych. Za to single i studenci będą stawiać na dobrze skomunikowaną dzielnicę, niedalekiej odległości od centrów biurowych oraz ośrodków uniwersyteckich.

Powracają nieruchomości mixed-use i modernizacje obiektów

Nieruchomości o mieszanym przeznaczeniu – takie, które łączą funkcje mieszkaniowe, handlowo-rozrywkowe, a także biznesowe to trend, który powraca na rynek. Tego typu obiekty oferują wiele atrakcyjnych udogodnień dla mieszkańców i najemców – w tym łatwy dostęp do restauracji, sklepów i lokali rozrywkowych, a także niezbędne udogodnienia, takie jak dostęp do sklepów spożywczych i punktów medycznych. Takie nieruchomości najczęściej będą powstawały w większych miastach, w pobliżu terenów zielonych – parków, rzek, bulwarów.