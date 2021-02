Trendy w budownictwie na rok 2021: zrównowaźony rozwój, bezpieczeństwo i digitalizacja

Rok 2021 może być przełomowy w wielu aspektach dla branży budowlanej. Branża będzie dążyć w stronę bezpieczeństwa, zeroemisyjności, odnawialnych materiałów i źródeł energii oraz wzrostu efektywności energetycznej. Przewiduje się również wzrost znaczenia technologii informatycznych oraz dalszą digitalizację i automatyzację przemysłu.

Po burzliwym 2020, 2021 może być dobrym rokiem dla gospodarki. Nadchodzą zmiany w wielu aspektach, ale kierunek jest jasny – zwiększenie bezpieczeństwa i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Pomóc w tym mogą materiały takie jak drewno i technologie w rodzaju prefabrykowanych modułów budowlanych.

Nowe Warunki dla budownictwa

Analitycy przewidują, że w 2021 nastąpią znaczące zmiany w sektorze budowlanym. Większość kształtowała się od kilku lat, ale niektóre wymusiła pandemia COVID-19. Jedną z najważniejszych zmian było wejście w życie 1 stycznia 2021 roku Warunków Technicznych 2021. Zawierają one wytyczne odnośnie warunków, które powinny spełniać nowopowstałe budowle.

Jednym z najistotniejszych zapisów jest obniżenie zapotrzebowania na energię pierwotną – w wypadku domów jednorodzinnych wartość zmniejszono do 70 kWh/m2·rok[1], co jest jasnym sygnałem, że ustawodawcy dążą w stronę zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia efektywności energetycznej. Firmy budowalne będą musiały łączyć ze sobą wymagania klientów z minimalnym wpływ na środowisko. W związku z tym wzrośnie znaczenie odnawialnych źródeł energii i materiałów.

Odnawialne źródła i materiały

Widać wyraźnie, że Unia Europejska zmierza w stronę neutralności klimatycznej, co przekłada się na wzrost udziału energii odnawialnej – w 2019 roku zaspokajała on 19,7% końcowej konsumpcji; choć prym w odnawialnych źródłach wiodą wiatr i woda, najszybciej rozwijającym się sektorem jest energetyka solarna[2]. Zwłaszcza pozyskiwanie energii ze słońca rysuje perspektywy przed rynkiem budowlanym i można się spodziewać, że rosnąć będzie ilość inwestycji z panelami fotowoltaicznymi jako źródłem energii.

Jednym z największych wyzwań najbliższych lat będzie znacząca redukcja emisji gazów cieplarnianych, więc wzrośnie popularność i ranga drewna jako materiału budowlanego. Badania przeprowadzone przez Europejski Instytut Leśnictwa pokazują, że użycie tony drewna zamiast tony innych materiałów pozwala zredukować emisję CO2 o dwie tony[3]. Oprócz tego, że jest odnawialnym surowcem, pozwala również zmniejszyć zapotrzebowanie na energię – cement czy stal zużywają jej znacznie więcej.

Moduły i prefabrykaty szansą na przyszłość

– Kolejnym trendem, który zyska w nadchodzących latach, jest budownictwo oparte na technologii modułowej – mówi Roman Jakubowski, członek zarządu Unihouse S.A. – Cenowo jest porównywalne z tradycyjnym sposobem budowania, ale koszty środowiskowe są znacznie mniejsze. Moduły budowlane opierają się na drewnianym szkielecie, co czyni z nich ekologiczne rozwiązanie, bez straty jakości i komfortu.