Trendy w centrach handlowych: convenience i food hall na fali popularności

W budowie pozostaje 360 tys. mkw. powierzchni handlowej, która zasili głównie małe miasta - wynika z raportu CBRE. Na popularności zyskują obiekty typu convenience, a centra handlowe szukają sposobów, żeby pozostać atrakcyjnymi. Rozwijają się też koncepty gastronomiczne typu food hall.

Nowe obiekty są budowane, z czego niemal 195 tys. powierzchni powstanie w małych miastach.

Na rynku powierzchni handlowych pojawiają się kolejne formaty gastronomiczne w tym „food halle”, które przyciągają mieszkańców i kreują nowe przestrzenie miejskie.

Całkowita powierzchnia handlowa w Polsce wynosi obecnie 13,1 mln mkw. W pierwszej połowie 2022 r. rynek powiększył się o 121,1 tys. mkw., z czego 91 proc. to parki handlowe różnego typu. W budowie pozostaje 360 tys. mkw. powierzchni handlowej, która zasili głównie małe miasta – wynika z najnowszego raportu CBRE.

Sprzedaż detaliczna w pierwszej połowie br. wzrosła o 9,1 proc. w porównaniu rok do roku. Najlepsze wyniki odnotowano w kwietniu i maju, ale patrząc na dynamikę miesięcznych zmian, widać, że sprzedaż hamuje. To efekt ochłodzenia gospodarki oraz inflacji, które musiały w końcu przełożyć się na zakupy Polaków. Nadal jednak perspektywy dla sektora handlowego są optymistyczne, co widać w działaniach na rynku. Nowe obiekty są budowane, z czego niemal 195 tys. powierzchni powstanie w małych miastach. Na rynku powierzchni handlowych pojawiają się kolejne formaty gastronomiczne w tym „food halle”, które przyciągają mieszkańców i kreują nowe przestrzenie miejskie – mówi Magdalena Frątczak, szefowa sektora handlowego w CBRE.

Nowa podaż głównie w małych miastach

Z najnowszego raportu CBRE wynika, że całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce wynoszą 13,1 mln mkw. powierzchni. W pierwszej połowie 2022 r. rynek powiększył się o 121,1 tys. mkw., z czego większość, bo aż 91 proc. to parki handlowe różnego typu, które cieszą się dużą popularnością wśród deweloperów i inwestorów. Parki handlowe typu „convenience” odpowiadały za 12 proc. całej zbudowanej w pierwszej połowie roku powierzchni, 47 proc. należało do „typowych” parków handlowych o powierzchni od 5 do 10 tys. mkw., 32 proc. to obiekty typu „big box”, a zaledwie 9 proc. to centra handlowe.

W budowie pozostaje 360 tys. mkw. Większość, bo 54 proc., czyli prawie 195 tys. mkw. powstanie w małych miastach poniżej 100 tys. mieszkańców. W średnich miastach powstaje 10 proc. tworzonej powierzchni handlowej, w dużych miastach 8 proc., a w aglomeracjach 28 proc.

Rosną najemcy w centrach „convenience”

Intensywny rozwój centrów typu „convenience” idzie w parze z dynamiczną ekspansją kategorii najemców charakterystycznych dla takich miejsc. Chodzi m.in. o dyskonty wielobranżowe, takie jak Action czy Pepco, ale również sieci spożywcze, drogerie czy sklepy z elektroniką i odzieżą sportową.

Nieustannie zmieniają się również centra handlowe, które walczą o utrzymanie atrakcyjności w oczach klientów, testując nowe formaty sprzedaży. Do galerii wprowadzane są nowe marki sklepów lub relokowane są już obecne. Sklepy natomiast dbają o klienta odświeżając i remontując swoje wnętrza. Dla właścicieli obiektów i najemców coraz istotniejsze są kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem oraz środowiskiem.

Na popularności zyskują też koncepty gastronomiczne typu „food hall”, które pojawiają się zarówno w centrach handlowych, jak i projektach wielofunkcyjnych. Ostatnie otwarcie tego typu obiektu miało miejsce w Warszawie przy ul. Grochowskiej w Fabryce PZO. Inne znane przykłady ze stolicy to Browary Warszawskie, Elektrownia Powiśle, Hala Koszyki czy Hala Gwardii.