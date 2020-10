Trwa boom na miejskie pasieki. Ten warszawski biurowiec też postawił na pszczoły

60 kilogramów miodu wielokwiatowego zebrali pszczelarze z miejskiej pasieki, znajdującej się na dachu warszawskiego biurowca Saski Crescent, zlokalizowanego w ścisłym centrum Warszawy.

REKLAMA

Miejskie pasieki znacząco wzbogacają lokalny ekosystem i przyczyniają się do zwiększenia biorożnorodoności gatunków oraz większego kwitnienia roślin. To w konsekwencji przyciąga większą liczbę owadów, ptaków i ssaków, żywiących się roślinami i owadami – wyjaśniają eksperci. Pszczoły mają istotny wpływ na poprawę kondycji środowiska i warunków, w jakich żyjemy, a tylko w jednym ulu znajduje się aż 80 tysięcy miododajnych owadów.

Na dachu biurowca Saski Crescent od czerwca ubiegłego roku znajdują się cztery ule. Ze względu na 2-kilometrowy promień lotu, miejskie pszczoły dbają o kondycję pobliskiego Ogrodu Saskiego i dalszych okolic.

- Adopcja pszczół do miejskich pasiek zyskuje coraz większą popularność w świecie biznesu, w miarę wzrastania świadomości ekologicznej nas wszystkich. Pasieka na biurowcu Saski Crescent to zaledwie element szeregu działań, wdrażanych dla poprawy kondycji środowiska naturalnego. Uważam, że takie małe inicjatywy ekologiczne mogą w znacznym stopniu przyczynić się do ochrony różnorodności biologicznej. Cieszę się, że CA Immo, wraz z najemcami Saski Crescent, ma w tym swój udział – mówi Kamila Piekarska, Asset Manager CA Immo w Polsce.

Pszczoły z pasieki Saski Crescent miały do dyspozycji głównie mniszek lekarski, robinie akacjowe i lipy, dzięki czemu powstał wyjątkowy miód wielokwiatowy. W specjalnie zaprojektowane słoje, dla pracowników biurowca, rozlane zostało 60 kg miodu, ale pszczoły zebrały go dużo więcej.