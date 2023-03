Trwa boom na panele słoneczne w Łodzi. Prawie 400 instalacji zamontują na szkołach

Pierwsze instalacje fotowoltaiczne, w ramach miejskiego programu instalacji paneli słonecznych w Łodzi, zostały już założone. To aż 393 nowych instalacji fotowoltaicznych w Łodzi.

REKLAMA



Łódź chce wdrażać jak najwięcej ekologicznych rozwiązań w zakresie produkcji i wykorzystania energii.

Panele słoneczne zamontowano w miejskich placówkach w Łodzi.

Fotowoltaika pojawi się na 59 miejskich placówkach – przedszkolach, szkołach, żłobkach i domach pomocy.

Obecnie trwa procedura odbiorowa wykonanych instalacji, które zostały zgłoszone do Straży Pożarnej oraz Państwowej Grupy Energetycznej. Ich uruchomienie nastąpi po akceptacji wniosku, podpisaniu umowy o odkup energii oraz wymianie licznika, planowane jest na kwiecień tego roku.

Ponadto, właśnie rozpoczynają się prace w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego 65, w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej 4/6 oraz w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rojnej 15. Realizacja całego programu przyniesie łącznie ponad milion złotych oszczędności rocznie. Panele fotowoltaiczne pojawią się na 59 miejskich placówkach – przedszkolach, szkołach, żłobkach i domach pomocy. To pozwoli odczuwalnie zmniejszyć rachunki za energię elektryczną - podaje oficjalny portal miejski Łodzi.

IX LO w Łodzi chwali sobie instalację fotowoltaiczną

Jedną ze szkół, która już może się pochwalić skutecznością paneli fotowoltaicznych, jest IX LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Łodzi. – Panele sprawdzają nam się świetnie i, co dla nas bardzo ważne, są doskonałym pretekstem edukacyjnym. Prowadzimy spotkania i warsztaty z uczniami i na własnym przykładzie zachęcamy do kolejnych ekologicznych działań - mówi Agnieszka Katarzyna Gębora, dyrektor liceum.

Łódź chce wdrażać jak najwięcej ekologicznych rozwiązań w zakresie produkcji i wykorzystania energii. Fotowoltaika to przyjazny środowisku sposób na uniknięcie podwyżek cen prądu. Prosty schemat przetworzenia energii ze słońca na energię elektryczną wykorzystywany jest na całym świecie.

O 27 proc. mniejsza emisja CO2

Panele zostaną umieszczone na dachach budynków, gdzie nastąpi przechwytywanie energii słonecznej, a następnie przetwarzanie jej w energię elektryczną na potrzeby poszczególnych obiektów. Wielkość instalacji zostanie odpowiednio dopasowana do wybranych placówek. Koszt montażu to ok. 10 milionów złotych, a czas zwrotu to ok. 10 lat. Dzięki realizacji programu emisja gazów cieplarnianych z tych placówek obniży się o ok. 27 proc.