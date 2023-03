Trwa budowa akademika Uniwersytetu Warszawskiego na Służewie. Kiedy otwarcie?

Osiem kondygnacji, 130 pokoi i proekologiczne rozwiązania - taki ma być nowy akademik Uniwersytetu Warszawskiego, który powstaje na Kampusie Służewiec. Budynek osiągnął już swoją docelową wysokość, trwają dalsze prace budowlane.

Na Kampusie Służewiec Uniwersytetu Warszawskiego trwa budowa nowego akademika. Obiekt osiągnął już swoją docelową wysokość.

– To ważna inwestycja dla Uniwersytetu Warszawskiego, ponieważ dotyczy budowy akademika dla studentów i doktorantów. To jedyny akademik budowany od początku, który powstanie w ramach programu wieloletniego. Ponadto w programie wieloletnim przewidujemy dwie modernizacje domu studenta. Zależy nam, aby studenci i doktoranci mieli jak najlepsze warunki do mieszkania i nauki – mówił prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.