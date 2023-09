Trwa budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy Parku Młocińskim. Sprawdzamy postępy!

Tuż przy Parku Młocińskim trwa budowa Centrum Edukacji Ekologicznej (CEE). W ramach inwestycji remontowana jest dawna leśniczówka.

REKLAMA

Na Bielanach przy ul. Papirusów powstaje Centrum Edukacji Ekologicznej.

W ramach inwestycji budowany jest nowoczesny obiekt oraz remontowana dawna leśniczówka.

Zmiany widoczne będą także dookoła obiektu. Nowe zagospodarowanie terenu ma przede wszystkim propagować działania ekologiczne.

Na terenie CEE posadzonych zostanie 40 drzew.

Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów rozpocznie działalność w 2024 r.

Tuż przy Parku Młocińskim trwa budowa Centrum Edukacji Ekologicznej (CEE). Nowy obiekt ma być miejscem edukacji ekologicznej dla dzieci oraz wszystkich zainteresowanych ekologią – niezależnie od wieku. Cały kompleks składać się będzie z powstającego właśnie budynku, przebudowanej leśniczówki oraz znajdującego się wokół nich, na nowo zagospodarowanego terenu.

CEE przy ul. Papirusów pozwoli rozszerzyć bazę dydaktyczną Lasów Miejskich – Warszawa. Obecnie leśnicy prowadzą działania edukacyjne w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej na skraju Rezerwatu Przyrody Las Kabacki.

Centrum Edukacji Ekologicznej: na budowie praca wre

W remontowanej leśniczówce zamontowano już okna i drzwi oraz wykonano niezbędne instalacje. Przygotowano także elementy fundamentów, na których powstanie wkrótce drewniany taras. Obecnie w obiekcie trwa budowa ścianek wewnętrznych, roboty elewacyjne i dekarskie. Docelowo w leśniczówce będą się odbywały m.in. wernisaże, wystawy plastyczne oraz spotkania z autorami.

Centrum Edukacji Ekologicznej: przebudowa leśniczówki, wrzesień 2023, fot. UM Warszawa

W powstającym, nowym budynku CEE trwa układanie posadzek, wykonywanie instalacji oraz budowa ścianek działowych i montaż klimatyzacji. Prace prowadzone są także na zewnątrz, przy elewacji. Budynek Centrum Edukacji Ekologicznej będzie parterowy.

Wewnątrz, na powierzchni około 780 mkw., znajdą się m.in. wielofunkcyjna sala konferencyjno-warsztatowa, sale edukacyjne, pomieszczenia biurowe, szatnie i zaplecze sanitarne. Obiekt ma być w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także energooszczędny i ekologiczny.

Źródłem ogrzewania będą pompy ciepła zasilane energią elektryczną z ogniw fotowoltaicznych. Na budynku powstanie zielony dach o powierzchni około 300 mkw. Przewidziane jest także utworzenie ogrodu deszczowego.

Zmiany widoczne będą także dookoła obiektu. Nowe zagospodarowanie terenu ma przede wszystkim propagować działania ekologiczne - chroniące glebę, wody gruntowe oraz roślinność i zwierzęta. Najważniejszym elementem otoczenia pozostanie przestrzeń leśna, w której budowane jest Centrum. Wewnętrzne drogi ograniczone zostaną do minimum i w większości będą miały przepuszczalną nawierzchnię – trawiastą lub mineralną.

Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy Parku Młocińskim, wrzesień 2023, fot. UM Warszawa

Ekologia przede wszystkim

Na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej powstaną placyki rekreacyjne i chodniki prowadzące do budynków. Pomiędzy nimi znajdą się ścieżki z nawierzchnią mineralną. Jedną z nich będzie można dojść do „klasy na świeżym powietrzu” w układzie amfiteatralnym, zbudowanej z kamiennych głazów wkomponowanych w naturalnie ukształtowaną skarpę oraz do miejsca spotkań zaaranżowanego z pni drzew ułożonych na trawie. Przy budynkach pojawią się drewniane tarasy. Taras przy budynku CEE będzie umożliwiał zejście na rozległą polanę.

W sąsiedztwie CEE powstanie malowniczy układ w formie suchego strumienia i niecki porośniętej niską roślinnością. Rozwiązanie to zapewni odbiór i krótkookresowe zatrzymanie wód opadowych spływających z dachu budynku, a następnie przefiltrowanie ich w głąb piaszczystego gruntu.

Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy Parku Młocińskim: wnętrza leśniczówki, wrzesień 2023, fot. UM Warszawa

Nowa zieleń

Na terenie CEE posadzonych zostanie 40 drzew. Będą to gatunki rodzime, typowe dla lasu mieszanego – przede wszystkim brzozy, jarzęby i lipy. Wśród ponad 1600 sadzonych krzewów dominować będą gatunki kwitnące i owocujące – róże, porzeczki, irgi i ligustry. Swoją kolorystyką ożywią one przestrzeń, zwiększą także bioróżnorodność i zapewnią pokarm dla ptaków.

Na terenie inwestycji powstaną murawy i łąki, w tym łąka z leśnym runem. Do gruntu trafi blisko 1000 sadzonek bylin, ponad 800 sadzonek traw i ponad 400 sadzonek pnączy.

Kiedy koniec prac?

Prace budowlane i te związane z nowym zagospodarowaniem terenu zakończą się jeszcze w tym roku. Następnie będzie trwało wyposażanie obiektu. Nowe Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów rozpocznie działalność w 2024 r.

Inwestycję realizuje Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Za prace projektowe i budowlane odpowiada konsorcjum firm: MODANTA, Cora New oraz P.B.E. „ELBUD” Gdańsk. Koszt inwestycji to 17,1 mln zł.