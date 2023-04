Trwa budowa nowego kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Ogłoszono kolejny przetarg

Trwa budowa nowego kampusu Akademii Muzycznej. To największa inwestycja realizowana obecnie w Bydgoszczy. Jej częścią będzie nowy układ komunikacyjny w tej części Śródmieścia. Władze miejskie zleciły zaprojektowanie i budowę układu.

Nowy 8-kondygnacyjny gmach kampusu Akademii Muzycznej pomieści m.in. cztery sale koncertowe – symfoniczną, kameralną, teatralno-operową i organową, a także sale dydaktyczne i dom studenta. Za budowę odpowiada Unibep S.A. Przypomnijmy, że w konkursie ogłoszonym przez Akademię Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w 2016 r. zwyciężył projekt pracowni Plus 3 Architekci.

Prace budowlane o wartości prawie 400 mln zł wraz z wyposażeniem obiektu planowo mają zakończyć się w 2026 roku. Inwestycja od początku jest wspierana przez bydgoski samorząd.

O budowę nowoczesnego kampusu dla bydgoskiej uczelni zabiegaliśmy przez wiele lat. Dlatego przekazywaliśmy na ten cel niezbędne grunty, zmienialiśmy plany zagospodarowania przestrzennego. Teraz przystępujemy do budowy nowych dróg, które zapewnią bezpieczny i wygodny dojazd do nowoczesnego gmachu. Nie mam wątpliwości, że to dobrze ulokowane pieniądze. Akademia Muzyczna z nowym kampusem stanie się atrakcyjnym miejscem przyciągającym do Bydgoszczy wielu młodych zdolnych ludzi. Równocześnie dzięki tej inwestycji rewitalizujemy kolejny kwartał Śródmieścia - mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.