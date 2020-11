Trwa budowa nowych, zielonych pasaży w pobliży łódzkiej Manufaktury

Trwają intensywne prace przy budowie zielonego pasażu w pobliżu Manufaktury w Łodzi, który połączy zielony skwer z ul. Ogrodową, Legionów i Gdańską.

Nowy pasaż będzie poprowadzi z ul. Ogrodowej 20 obok kościoła św. Józefa, przez zielony skwer aż do ul. Legionów obok Teatru Powszechnego. Będzie miał też połączenie z ul. Gdańską 8 i znajdującą się tam nową biblioteką. Pasażem będzie można wygodnie dotrzeć do Manufaktury pieszo lub na rowerze. Będzie atrakcyjną przestrzenią, w której pojawią się m.in. nowe drzewa, ławki, czy też zdroje.

– W trakcie budowy nowego pasażu w centrum Łodzi zostały odkryte miejsca pochówku z pierwszego cmentarza przy ul. Ogrodowej, który istniał w tym miejscu na początku XIX wieku. Szczątki ludzkie odkryliśmy na głębokości 1,5 m poniżej poziomu współczesnej ulicy. Odsłoniliśmy w sumie 15 grobów oraz luźno rozrzucone kości. Wszyscy byli pochowani w drewnianych trumnach. Znalezisko zostało przekazane do badań w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie trwają ustalenia, co do miejsca powtórnego pochówku – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu inwestycji Miejskich w Łodzi.

Przypomnijmy, że w maju 2020 r. podczas prac przy budowie pasażu, natrafiono na groby pochodzące z początku XIX. Decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków prace budowlane zostały wstrzymane, by umożliwić przeprowadzenie badań archeologicznych. Zgoda na ich przeprowadzenie została wydana na początku czerwca. W połowie lipca wykonawca dostał decyzję pozwalającą na wznowienie prac, jednak dopiero we wrześniu mogły one ruszyć pełną parą.

W tej chwili prowadzone są intensywne prace budowlane przy przebiciu między ulicami Legionów i Ogrodową. Zakończone zostały już prace rozbiórkowe i teraz trwają roboty związane z przebudową infrastruktury podziemnej. Prowadzone są prace ziemne oraz pierwsze działania związane z zagospodarowaniem terenu, w tym układanie nawierzchni, która zostanie wykonana z różnokolorowej kostki granitowej.

Pasaż będzie bezpiecznym i atrakcyjnym miejscem odpoczynku dla każdego. Znajdzie się tu zarówno przestrzeń dla matek z dziećmi, jak i dla seniorów. Wzdłuż pasażu pojawi się nowe oświetlenie parkowe, dekoracyjne oraz podświetlenie zieleni.

W pasażu będą ławki i stojaki rowerowe oraz 3 zdroje wody pitnej. Zasadzonych zostanie 13 drzew, 1277 krzewów i 1566 bylin. Zainstalowany zostanie również system automatycznego nawadniania roślin.

Kwartał ulic Ogrodowa / Zachodnia / Legionów / Gdańska, oprócz liczącego 380 metrów pasażu między ul. Ogrodową 20 i Legionów 25 i Gdańską 8, wzbogaci się jeszcze o dwa łączniki. Pierwszy, również ciąg pieszo rowerowy jest już gotowy i prowadzi od ul. Legionów 15 do Zachodniej. Drugi łącznik połączy ul. Ogrodową 18 z ul. Zachodnią 55 i będzie dostępny także dla ruchu samochodowego. Powstanie przy nim 28 miejsc postojowych.

Na potrzeby realizacji inwestycji został rozebrany budynek mieszkalny i przylegający do niego budynek gospodarczy przy ulicy Legionów 25 oraz budynki gospodarcze na terenie żłobka. Natomiast fragmenty istniejących ogrodzeń terenu schroniska młodzieżowego, parafii, żłobka miejskiego oraz Teatru Powszechnego zostały przebudowane.

Koszt budowy trzech przebić międzykwartałowych oraz remont ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej i ul. Zachodniej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów to 14,99 mln zł., w tym 3,82 mln zł to koszy budowy przebicia wewnątrz kwartałowego od ul. Ogrodowej 20 do ul. Legionów 25 i ul. Gdańskiej 8, które zostanie oddane do użytku w I kwartale 2021 r.