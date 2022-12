Trwa budowa tramwaju do Wilanowa. Przybyło nowych drzew

W czasie budowy tramwaju do Wilanowa zrealizowano nasadzenia kompensacyjne nowych drzew - od początku listopada Budimex posadził na Mokotowie i Wilanowie łącznie 130 okazów. W sumie zostanie zasadzonych 1000 sztuk do końca terminu zakończenia projektu, czyli do 2024 roku.

W ramach realizacji inwestycji posadzonych zostanie 1000 nowych drzew.

Na budowie pracuje ponad 50 jednostek sprzętu i więcej niż 200 osób.

Przejazd tramwajem z Wilanowa do stacji metra Centrum wyniesie około 30 minut.

Wśród zasadzanych gatunków drzew znajdują się m.in. lipy holenderskie, lipy drobnolistne, platany klonolistne, graby, wiśnie piłkowane, klony polne i dęby szypułkowe. Pierwszy raz w historii budowy stołecznych tras tramwajowych przy torach znajdą się tzw. drzewa formowane. Będą też drzewa na przystankach tramwajowych.

W sumie zostanie zasadzonych 1000 sztuk do końca terminu zakończenia projektu, czyli do 2024 roku, fot. Budimex

Wycinane są głównie okazy w oddzielającym pasie drogowym, ze względu na fakt, że budowa Tramwaju Wilanowa polega także na modernizacji instalacji podziemnych: wodociągów, kanalizacji, sieci ciepłowniczych, telekomunikacyjnych i energetycznych. Niektóre drzewa kolidujące z tymi pracami uniemożliwiając ich przeprowadzenie. Usunięte sztuki to mniej niż 10 proc całego drzewostanu wzdłuż linii tramwajowej.

Najnowsze wieści z budowy tramwaju do Wilanowa

W ramach inwestycji prowadzone są obecnie takie prace jak: prace przy infrastrukturze teletechnicznej – przebudowa i budowa kolizji; roboty w torowisku – wykonanie koryta oraz wzmocnienie podłoża pod warstwy konstrukcyjne; budowa oświetlenia – układanie rur osłonowych przebiegających poprzecznie pod jezdnią; budowa sygnalizacji świetlnej – układnie kanalizacji z rur osłonowych; budowa i przebudowa sieci gazowej – układanie rur gazowych; ul. Spacerowa: prace przy infrastrukturze teletechnicznej z usuwaniem kolizji, przebudowa sieci gazowej, budowa kanalizacji KD, wykonywanie fundamentów pod słupy trakcyjne , roboty przygotowawcze przed rozpoczęciem robót zasadniczych – Podstacja Zajączkowska (usuwanie kolizji); ul. Belwederska: Budowa kanalizacji deszczowej – KD; ul. Sobieskiego: Roboty ziemne i rozpoczęcie prac betoniarski (ławy fundamentowe) – Podstacja Sobieskiego, rozbiórka elementów podbudów; ul. Wilanowska: roboty przygotowawcze przed rozpoczęciem robót zasadniczych – Podstacja Wilanowska.

Na budowie pracuje ponad 50 jednostek sprzętu i ponad 200 osób. Budimex prowadzi także prace w okresie zimowym.

Obowiązująca czasowa organizacja ruchu wprowadzona została w ulicach: Puławskiej, Goworka, Spacerowej, Belwederskiej i Sobieskiego. W ramach obecnych zamknięć przewiduje się przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego oraz budowę zasilania sieci trakcyjnej. Przebudowany zostanie układ drogowy oraz budowane będzie torowisko tramwajowe. W bieżącym roku planuje się rozpocząć budowę trzech podstacji trakcyjnych. W chwili obecnej opracowywane są założenia do projektu. Po zatwierdzeniu przedmiotowego projektu, zgodnie z procedurami obowiązującymi w mieście, zostanie on zaprezentowany.

Nowa trasa rozpocznie się przy skrzyżowaniu ul. Puławskiej i Goworka. Przebudowa obejmie również istniejący odcinek trasy tramwajowej od ulicy Rakowieckiej do Placu Unii Lubelskiej. Liczącą aż 22 metry różnicę poziomów w kierunku dolnego Mokotowa tramwaj pokona ulicą Goworka i Spacerową. Następnie linia będzie przebiegać prosto, ulicami Belwederską i Sobieskiego, w kierunku Miasteczka Wilanów. Terminal końcowy przeznaczony dla dwukierunkowych tramwajów znajdzie się u zbiegu al. Rzeczypospolitej i Branickiego.

Dla trasy zaplanowano dwie odnogi. Pierwsza z nich będzie biegła wzdłuż ulicy Gagarina aż do Czerniakowskiej – jest to oddzielna inwestycja prowadzona przez Tramwaje Warszawskie i Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Na tym odcinku tramwaje skończą bieg na terminalu dla tramwajów dwukierunkowych. Nowa trasa oznacza sporą oszczędność czasu dla tych mieszkańców Wilanowa, którzy dojeżdżają do centrum Warszawy. Przejazd tramwajem z tej dzielnicy do stacji metra Centrum wyniesie około 30 minut.

Podczas budowy trasy tramwajowej do Wilanowa zastosowana zostanie technologia zielonych torów. Nowe torowisko zostanie obsadzone rozchodnikiem – rośliną, która jest odporna na wyższe temperatury i nie wymaga podlewania. Łączna długość zielonych torów na trasie do Wilanowa przekroczy 10 km.

Budowa trasy tramwajowej stanowi część projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POIiŚ 2014 – 2020. W jego skład wchodzi także zakup 50 nowych tramwajów niskopodłogowych, budowa zajezdni na Annopolu i montaż tablic z informacją pasażerską na przystankach. Oficjalna nazwa projektu to: Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą. Jego łączny koszt wynosi 1 mld 190 mln zł, przy dofinansowaniu unijnym w wysokości 555 mln zł.