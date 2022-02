Trwa głosowanie na najlepszy pawilon EXPO 2020. Czy dzieło pracowni WXCA wygra?

Magazyn Ehxibitor stworzył plebiscyt, w ramach którego internauci z całego świata mogą oddawać głosy na najlepszy pawilon stworzony na wystawę EXPO 2020. O wygraną walczy realizacja pracowni WXCA.

1 października 2021 roku w Dubaju otwarto cykliczną Wystawę Światową EXPO 2020, w ramach której poszczególne kraje prezentują swój dorobek kulturalny, naukowy i techniczny w formie instalacji przestrzennych i pawilonów. Autorem budynku Pawilonu Polski i wystawy są WXCA oraz Bellprat Partner ze Szwajcarii. Tutaj można oddać głos na naszego reprezentanta.

Pawilon Polski na EXPO 2020 w Dubaju daje możliwość poprowadzenia pięknej, wielowątkowej opowieści o polskiej innowacyjności inspirowanej przyrodą i znaczeniu Polski w świecie. Jego koncepcja idealnie wpisuje się i w wiodące motto wystawy – „łącząc umysły, tworzymy przyszłość”, i hasła sektora, w którym znajduje się Pawilon Polski – „mobilność”, i samego pawilonu – „Polska. Kreatywność inspirowana naturą”.

Uwagę turystów przyciąga kinetyczna rzeźba okalająca budynek, wizualizująca wędrujące ptaki, będąca metaforą mobilności. Cała architektura obiektu wykonuje gest zaproszenia: do odpoczynku w cieniu rozłożystego zadaszenia, wspólnej biesiady, kontemplacji, podróży przez różnorodne krajobrazy. Niebanalny pawilon krok po kroku będzie odkrywał przed gośćmi tajemnice polskiej kultury, natury i technologii.

Odwiedzający polską wizytówkę na Światowej Wystawie EXPO w Dubaju doświadczą podróży nie tylko wśród bogactw przyrody, ale także wielu przykładów zrównoważonego rozwoju i technologii sprzyjających środowisku. Ścieżkę zwiedzania przemierza się płynnie, intuicyjnie, krok po kroku poznając kolejne ciekawostki o Polsce. Swobodna wędrówka po kolejnych przestrzeniach pawilonu doprowadzi gości do punktu, w którym będą mogli połączyć wszystkie odkryte elementy opowieści o naszym kraju i zrozumieć, jak niezbędne jest rozsądne czerpanie z natury do mądrego kreowania współczesnego świata i jak ważną rolę w tym odgrywają Polacy. – My nie projektowaliśmy budynku. My tworzyliśmy bardzo wielowarstwowe zjawisko i doświadczenie – uważa Michał Czerwiński, współautor projektu z WXCA.