Trwa metamorfoza warszawskiego Kamionka. Będzie zielono i w zgodzie z ideą 15-minute city

Rozpoczęła się budowa drugiego etapu kompleksu SOHO na warszawskim Kamionku. W ramach inwestycji powstającej zgodnie z ideą 15-minutowego miasta powstanie również park linearny.

Yareal rozpoczyna budowę drugiego etapu kompleksu mieszkaniowo-usługowego na warszawskim Kamionku.

W ramach SOHO by Yareal powstanie tętniące życiem centrum dzielnicy, wybudowane zgodnie z ideą „15-Minute City” i skupione wzdłuż 300-metrowego parku linearnego.

Zielona oś kompleksu zostanie urządzona i udostępniona na długo przed ukończeniem całej inwestycji oraz uruchomieniem części usługowo-handlowej, będącej jednym z ostatnich etapów projektu.

Po oddaniu do użytku pierwszej fazy SOHO by Yareal ze 131 mieszkaniami, rusza budowa kolejnego budynku - SOHO 16, w którym zamieszka 179 rodzin. To pierwszy z budynków kluczowego etapu projektu, w ramach którego zostaną wzniesione dwa apartamentowce i dwa z budynki mieszkaniami o podwyższonym standardzie. Wraz z nową, zróżnicowaną architektonicznie zabudową, już teraz zaczyna się tworzenie w docelowej formie 300-metrowej osi parkowej. Nowopowstały wielkomiejski pasaż zazielenią tysiące roślin, łącząc niemal równe części kompleksu funkcjonujące po obu stronach parku.

Park linearny

– Park linearny w Soho by Yareal - zajmujący w sumie ponad hektar powierzchni - powstanie na bazie 17 tysięcy roślin, w tym ponad 100 drzew. Zachowujemy maksymalnie dużo istniejących drzew, które ze względu na ich stan i wiek można zaadaptować, dlatego aż 65 zostanie przesadzonych w nowe miejsca. Dodatkowo przeprowadzimy nowe nasadzenia, zasilając drzewostan parku ponad setką nowych drzew i dużych krzewów. Wśród nich znajdzie się blisko 40 mierzących nawet do 5 metrów klonów, grabów, jabłoni i brzóz, a także ponad tysiąc hortensji różnych odmian i 6 tysięcy krzewów licznych gatunków. Docelowo użytkownikami ogólnodostępnego parku będą mieszkańcy kompleksu, a także goście korzystający z oferty części handlowo – usługowej. Chcemy, aby SOHO by Yareal wpisało się w rewitalizację tej części Warszawy i stanowiło nowe centrum Kamionka – wyjaśnia dyrektor generalny Yareal, Jacek Zengteler.

Urządzenie parku linearnego poprzedzi towarzysząca wznoszeniu SOHO 16 budowa infrastruktury podziemnej, zaplanowanej do obsługi całego kompleksu złożonego z kilkunastu budynków. Za jej realizację w ramach drugiego etapu będzie odpowiedzialna firma Unibep S.A., która była również generalnym wykonawcą pierwszej fazy inwestycji.

– Podpisanie kolejnej umowy z czołowym deweloperem jest potwierdzeniem zaufania do nas, jako do generalnego wykonawcy. Świadczy to także o udanej współpracy przy realizacji projektów naszego klienta. A muszę przyznać, że są one wymagające. Ale nie boimy się wyzwań, chcemy budować zgodnie z trendami na rynku: nowocześnie, ekologicznie, w dobrej jakości i terminowo, co przekłada się bezpośrednio na biznes naszego klienta – mówi Leszek Gołąbiecki, Prezes Zarządu Unibep S.A.

Przestrzeń przyjazna dla pieszych