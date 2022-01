Trwa modernizacja najstarszej łódzkiej zajezdni

Nowe torowisko i hala do obsługi tramwajów, stylizowane bramy i odnowiona elewacja - taka ma być po remoncie 120-letnia zajezdnia w łódzkich Chocianowicach.

REKLAMA

- To jedna z trudniejszych logistycznie inwestycji, wymaga skoordynowania wielu równoległych działań. Inwestycja jest prowadzona przy działającej zajezdni. Zakończyliśmy prace przy opracowywaniu szczegółowego harmonogramu, uzgodniono sposoby i rozwiązania techniczne w zakresie fazowania inwestycji, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości zakładu w ruchu. Na terenie zajezdni trwają intensywne prace rozbiórkowe. W najbliższych miesiącach planowane są roboty związane z oświetleniem elektrycznym oraz liniami kablowymi. Ponadto rozpoczną się roboty ziemne oraz prace związane z demontażem sieci trakcyjnych oraz torów - mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

Powierzchnia użytkowa po rozbudowie i modernizacji hali to 5 262,1 m2. Prace prowadzone są na terenie zajezdni, który obejmuje ok. 7,4 ha.

W ramach inwestycji zostanie odnowiona elewacja budynku - powróci jego pierwotna forma i architektoniczne detale. Ponadto pojawią się stylizowane bramy wjazdowe i nowa stolarka okienna, a wnętrze hali zostanie wzbogacone szeregiem wyeksponowanych dźwigarów z drewna. Zakres prac obejmuje również wymianę torowisk i sieci trakcyjnej oraz przebudowę układu zasilania wraz ze stacją transformatorową. Planowany jest także remont istniejącej remizy tramwajowej oraz budowa nowej, dwutorowej części hali do obsługi taboru, budowa budynku portierni, nowego układu drogowego i oświetlenia. Nowy układ torowy umożliwi manewrowanie wagonami bez konieczności wyjeżdżania nimi poza teren zajezdni.

Powierzchnia użytkowa po rozbudowie i modernizacji hali to 5 262,1 m2. Prace infrastrukturalne prowadzone będą na terenie zajezdni, który obejmuje ok. 7,4 ha. Wartość prac wynosi 136 221 544,00 zł brutto. Inwestycja prowadzona jest w formule „buduj" i finansowana jest w części ze środków Unii Europejskiej.

Do odnowionej zajezdni trafi 30 tramwajów Moderusów Gamma - niskopodłogowych, klimatyzowanych, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Model był trzykrotnie nagradzany za wygląd na największych targach kolejowych.

Historia zajezdni

To najstarsza zajezdnia w Łodzi, powstała w 1901 r. i na początku obsługiwała tramwaje kursujące na otwartej w tym samym roku linii do Pabianic. Od 1910 r. stacjonowały w niej wagony jeżdżące do Rzgowa i później do Tuszyna.

Gdy w 1934 r. uruchomiono linię autobusową Łódź – Sieradz, jej zaplecze również zdecydowano się ulokować w Chocianowicach. Na terenie zakładu prowadzone były przeglądy i nieskomplikowane bieżące remonty wagonów.

Do dziś zachował się fragment obejmujący cztery tory wewnątrz starego budynku. Na początku poza halą z czterema torami była jeszcze elektrownia, która do lat 30. zasilała linię do Pabianic. Przez lata zajezdnia była rozbudowywana i modernizowana. Np. w 1938 roku dobudowano fragment budynku z kolejnymi dwoma torami.