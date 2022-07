Trwa odkopywanie piwnic Nowego Ratusza w Poznaniu

Trwa przebudowa Starego Rynku. Równolegle toczą się prace archeologiczne. Badane są m.in. ślady po budynku Nowego Ratusza, który został rozebrany po wojnie. Cenne są też znaleziska wskazujące na życie codzienne dawnych mieszkańców Poznania: monety, narzędzia, ozdoby, fragmenty butów.

REKLAMA

Aktualnie archeolodzy z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu odkopują zasypane po drugiej wojnie światowej piwnice Nowego Ratusza. Na jego miejscu stoi odbudowana po wojnie Waga Miejska, a obok niej będzie znajdował się jeden z podziemnych zbiorników retencyjnych na poznańskim Starym Rynku. Nowy Ratusz powstał pod koniec XIX w. Czterokondygnacyjny budynek był przeznaczony dla niemieckich urzędników. Na wysokości pierwszego piętra działał łącznik, którym można było przechodzić do renesansowego ratusza. Jeszcze za czasów niemieckich budynek był krytykowany - jego bryła przytłaczała dotychczasowy ratusz, a poza tym był on niepraktyczny dla urzędników. Uszkodzony podczas zdobywania Poznania, po II Wojnie Światowej został rozebrany. Budynek stał nieco ponad pół wieku i nie został uznany za zabytek. Gruz z rozbiórki wsypano do jego piwnic i przykryto nawierzchnią rynku.

- Do niedawna na powierzchni Starego Rynku widać było obrys jego murów - mówi Kateriny Zisopulu-Bleja, nadzorująca prace archeologiczne na Starym Rynku.

Archeolodzy zbierają wszelkie istotne z punktu widzenia naukowego elementy wyposażenia - kolumny, ich bazy, płytki podłogowe, granity, marmury. Aktualnie odkrywają posadzkę na najniższym poziomie piwnic budynku i dokumentują zachowane mury.

Wybierając ziemię pod zbiornik retencyjny, archeolodzy odnajdują też ślady pochodzące ze średniowiecza, przede wszystkim z XIV i XV w., jak również z czasów jeszcze przed lokacją Poznania.

- Podczas badań odnajdujemy wszystko to, co ówcześni mieszkańcy Poznania gubili na rynku: monety, narzędzia, części rzędu końskiego, dewocjonalia, akcesoria stroju, ozdoby, kłódki i klucze, zabytki skórzane, a wśród nich przede wszystkim fragmenty butów - wymienia Kateriny Zisopulu-Bleja.

Dzięki tym pracom archeolodzy będą mogli ustalić, jak był ukształtowany ten teren i jaką pełnił funkcję w przestrzeni średniowiecznego miasta.

Jednym z odkryć archeologów na Starym Rynku jest duże pomieszczenie pod powierzchnią płyty, w którym najprawdopodobniej mieściła się stacja transformatorowa do zasilania tramwajów. Na placu budowy znaleziono też drewniane rury wodociągowe sprzed ok. 400 lat.

Podczas modernizacji Starego Rynku wymieniona zostanie podziemna infrastruktura i powstaną zbiorniki retencyjne. Na powierzchni będzie nowa, równa nawierzchnia płyty rynku i przyległych ulic. Wykorzystany do tego zostanie m.in. zabytkowy materiał: kostka, krawężniki i granitowe płyty chodnikowe. Planowane są wyspy zieleni w formie klombów z drzewami i siedziskami.