Trwa odnowa kolejnej łódzkiej kamienicy

10 mln złotych na remont kamienicy i zielone podwórko - tyle wyniosą trwające prace rewitalizacyjne kamienicy przy ul. Północnej w Łodzi.

REKLAMA

Trwa rewitalizacja kamienicy przy ul. Północnej 7 w Łodzi.

Prace wyniosą ponad 10 mln zł.

Inwestycja zostanie zakończona w IV kwartale 2023 r.

Trwa remont kamienicy przy ul. Północnej 7 w Łodzi. Na drewnianych stropach układane są specjalne podłogi chroniące budynek przez pożarem. Rozpoczęły się również roboty przygotowawcze do montażu systemu ocieplenia. W mieszkaniach i lokalu usługowym trwają prace przy zakładaniu przewodów wentylacyjnych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych. W najbliższych dniach rozpocznie się układanie przewodów elektrycznych i teletechnicznych. W budynku gospodarczym burzone są stare ścianki działowe, powstają tam też nowe fundamenty.

Kompleksowy remont

Budynki zostaną całkowicie odnowione oraz podłączone do centralnego ogrzewania. Wewnętrzny układ pomieszczeń ulegnie przebudowie. W rozplanowanych na nowo mieszkaniach będą kuchnie lub aneksy kuchenne oraz łazienki. Część z nich zostanie przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja nie ominie również podwórza, które po remoncie będzie przyjaznym miejscem do odpoczynku dla całych rodzin.

Zielone podwórko przy Północnej 7

Przy ul. Północnej 7 powstanie zielone podwórko, a na nim strefa relaksu, miejsca do wypoczynku i sąsiedzkich spotkań. Zasiane zostaną nowe trawniki i posadzone będą liczne krzewy. Na ścianach budynków pojawią się stelaże, po których piąć się będą pnącza, tworząc zieloną ścianę. Na podwórku staną stojaki rowerowe, do użytku mieszkańców zostanie oddana stylizowana altana na odpady.