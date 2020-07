Trwa przebudowa dworca w Bolesławcu, realizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Dzięki przebudowie, historyczny, bo pochodzący z połowy XIX wieku obiekt odzyska swój dawny wygląd, a także stanie się obiektem: spełniającym współczesne standardy obsługi podróżnych, komfortowym, bezpiecznym i dostępnym dla wszystkich grup podróżnych.

PKP uruchomiły dworzec tymczasowy. Dworzec tymczasowy zlokalizowano w pobliżu obecnego budynku. W zbudowanym z kontenerów obiekcie podróżni znajdą poczekalnię, toalety i kasę biletową. Będzie on otwarty w godzinach od 6.30 do 18.00, tak samo jak kasa biletowa. Obiekt posłuży podróżnym do momentu zakończenia inwestycji w historycznym budynku dworca.

W ramach przebudowy dworca w Bolesławcu do tej pory zakończono już m.in. rozbiórki i demontaże, roboty konstrukcyjne oraz montaż zbiornika przeciwpożarowego. Firma przebudowująca obiekt rozpoczęła również prace przygotowawcze do izolacji fundamentów. Trwają również badania i oceny konserwatorskie oraz wykonanie nowych przyłączy do budynku.

W ramach inwestycji renowację przejdzie elewacja dworca, której detale architektoniczne podkreśli nowa iluminacja. Z kolei poprzez wyburzenie przybudówek, bryła architektoniczna dworca odzyska swój historyczny wygląd. Pracom konserwatorskim zostaną poddane oryginalne stropy w poczekalni, a także ten kolebkowy, znajdujący się w przyszłej strefie przeznaczonej dla rodziców z dziećmi. Do współczesnych standardów, z poszanowaniem dla architektury wnętrz, zostanie dostosowana przestrzeń obsługi podróżnych (kasy, poczekalnia, toalety ogólnodostępne), którą połączono funkcjonalnie z przestrzenią handlową. W przestrzeniach związanych z obsługą pojawią się również nowoczesne elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów, a także system informacji głosowej.

Jednym z istotniejszych celów przebudowy jest dostosowanie dworca do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W projekcie przewidziano m.in. likwidację barier architektonicznych oraz wykonanie ścieżek prowadzących, oznaczenie w alfabecie Braille`a oraz tablic dotykowych z planem dworca dedykowanych osobom niewidomym i niedowidzącym. Na dworcu będzie również bezpieczniej. Budynek zyska nowoczesne systemy monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz system przeciwpożarowy. W ramach inwestycji wdrożone zostaną rozwiązania proekologiczne, ograniczające straty ciepła w budynku, a także optymalizujące zużycie mediów z wykorzystaniem systemu BMS (Building Management System). Pozwala on na automatyzację procesów i monitorowanie pracy instalacji i urządzeń.

Inwestycja w Bolesławcu obejmuje również wymianę nawierzchni chodników oraz montaż nowej małej architektury w sąsiedztwie dworca. Dawny budynek szaletu zostanie odnowiony i przekształcony w wiatę rowerową. W pobliżu znajdzie się również parking rowerowy.

Koszt przebudowy dworca w Bolesławcu to 13,5 mln zł. Inwestycja jest finansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków własnych PKP S.A. Planowany termin udostępnienia podróżnym dworca po przebudowie to lato 2021 roku.

Przebudowa dworca w Bolesławcu jest częścią Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Na Dolnym Śląsku w ramach tego programu zakończono już modernizacje dworców: Żarów, Święta Katarzyna, Siechnice, Smardzów Wrocławski, Jawor, Strzelin, Chojnów i Zgorzelec. Obecnie, poza Bolesławcem, trwają prace budowlane przy przebudowie dworców: Wałbrzych Główny, Szklarska Poręba Główna, Boguszów Gorce Zachód, Imbramowice, Malczyce, Kąty Wrocławskie i Smolec. W najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy prac budowlanych przebudowy dworca w Węglińcu.