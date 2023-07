Trwa przebudowa kręgu tanecznego w Dolinie Trzech Stawów

Trwa rewitalizacja terenu przy stawie Kajakowym w Katowickim Parku Leśnym. W marcu br. na zlecenie Zakładu Zieleni Miejskiej rozpoczęły się prace, mające na celu odnowienie tzw. kręgu tanecznego.

W ramach rewitalizacji terenu przy stawie Kajakowym w katowickim Parku Leśnym trwa odnowa tzw. kręgu tanecznego.

Z wyremontowanej przestrzeni mieszkańcy będą mogli korzystać w pierwszej połowie przyszłego roku.

Prace przy stawie Kajakowym w katowickiej Dolinie Trzech Stawów są na zaawansowanym etapie. Zamontowano betonowe elementy widowni, a także wykonano fundamentowanie pod gabiony, czyli kosze wypełnione kruszywem. Kolejnym krokiem było wykonanie palisady sceny. W dalszych etapach prac wybudowane zostaną schody i scena, a ścieżka do niej prowadząca zostanie przebudowana.

- Jednym z głównych elementów rewitalizacji jest przebudowa sceny kręgu tanecznego, który jest zlokalizowany w pobliżu restauracji. Stan kręgu był już fatalny, dlatego chcemy go odnowić i przebudować, aby mógł znów spełniać swoją rolę. Dodatkowo pobliskie alejki zyskają nową nawierzchnię, co zdecydowanie ułatwi spacerowiczom korzystanie z tej przestrzeni. Prace idą zgodnie z planem i wszystko powinno być gotowe na przełomie I i II kwartału przyszłego roku – mówi dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej Mieczysław Wołosz.

Teren, który podlega rewitalizacji to ponad 17 tys. m2. Znajdująca się tam scena ma ok. 60 m2. W ramach inwestycji wymieniona zostanie zniszczona nawierzchnia „kręgu", która wykonana zostanie z kostki betonowej oraz kruszywa mineralnego. Przebudowana zostanie scena, do której doprowadzone zostanie zasilanie oraz powstanie oświetlenie. Wybudowane zostaną schody terenowe oraz zamontowane elementy małej architektury – ławki, kosze, leżaki miejskie i stojaki na rowery. Przebudowie ulegnie północna część widowni, natomiast południowa zostanie rozebrana. Wykonane zostaną także nowe nasadzenia roślin. Wykonawcą tej części zadania jest firma Garden Designers sp. z o.o. z Lublina. Koszt prac to 4,3 mln zł.