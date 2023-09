Trwa przebudowa stacji Olsztyn Główny. Sprawdzamy postępy! [zdjęcia z budowy]

Trwa modernizacja stacji Olsztyn Główny. Prace mają się zakończyć w maju przyszłego roku. Sprawdzamy obecne postępy.

Podróżni korzystają już z przebudowanych, wygodniejszych peronów nr 3 i 4. Po pracach rozbiórkowych ruszyła budowa peronów nr 1 i 2.

Gotowych jest 8 z 10 segmentów tunelu, powstają kolejne

Zakończenie przebudowy stacji Olsztyn Główny zaplanowano w maju 2024 r.

Na modernizowanej stacji Olsztyn Główny powstają kolejne, wygodniejsze perony nr 1 i 2. Postęp prac przy zabudowie nowych torów i rozjazdów umożliwia powrót pociągów na trasę w kierunku Szczytna i Pisza od niedzieli, 24 września. Inwestycja w stolicy województwa za kwotę 423 mln zł netto prowadzona jest przy współudziale środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Budowa przejścia podziemnego i nowe perony nr 3 i 4 na stacji Olsztyn Główny, fot. Damian Strzemkowski, mat. PKP PLK

Modernizowana stacja Olsztyn Główny zachęci do podróżowania koleją ze stolicy regionu. Podróżni korzystają już z przebudowanych, wygodniejszych peronów nr 3 i 4. Po pracach rozbiórkowych ruszyła budowa peronów nr 1 i 2.

Na perony prowadzić będzie przebudowane przejście podziemne z windami i schodami ruchomymi, co ułatwi dostęp osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Gotowych jest 8 z 10 segmentów tunelu, powstają kolejne. Do szerszego i wyższego przejścia będzie także dostęp od strony ul. Marii Zientary-Malewskiej, co ułatwi dostęp do kolei również mieszkańcom osiedla Zatorze.

Zakończenie prac przy zabudowie 6 nowych rozjazdów i ponad 200 metrów toru umożliwiło ponowne połączenie układu torowego stacji z linią kolejową nr 219. Od niedzieli, 24 września, zamiast zastępczej komunikacji autobusowej w kierunku Szczytna, Pisza i Ełku ponownie pojadą pociągi.

– Stacja Olsztyn Główny po zakończeniu wszystkich prac stanie się w pełni dostępna dla wszystkich podróżnych, w tym osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Wygodniejsze staną się podróże w kierunku Warszawy, Trójmiasta, Ełku, a wkrótce także do Braniewa. – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W Olsztynie Głównym gotowych jest ponad 21 km torów (z 28 km) oraz 84 rozjazdy (ze 116) wraz z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym i siecią trakcyjną. Kontynuowane są prace przy budowie nastawni.

Zadanie o wartości ok. 423 mln zł realizowane jest przy współudziale środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Zakończenie przebudowy stacji Olsztyn Główny zaplanowano w maju 2024 r.