Trwa przebudowa wiaduktu w Tychach. Zajrzeliśmy na plac budowy

W Tychach trwa przebudowa wiaduktu przy ulicy Grota-Roweckiego. Gotowa jest już kładka pieszo-rowerowa, a teraz na placu trwa montaż belek głównego przęsła.

Przebudowa wiaduktu przy ulicy Grota-Roweckiego w Tychach wkracza w kolejny etap. Trwa montaż 22 belek głównego przęsła wiaduktu.

Gotowa jest już nowa kładka pieszo-rowerowa, jaka powstała w sąsiedztwie wiaduktu. Jeszcze w tym roku ma nastąpić jej odbiór.

Cały wiadukt ma być gotowy w lipcu 2022 roku.

Trwa montaż belek głównego przęsła nowobudowanego wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego.

- Łącznie będzie ich 22, a każda waży 17 ton i ma długość 21 metrów. Każdą belkę głównego przęsła układa 250-tonowy dźwig – mówi Artur Kruczek z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.

Układanie belek rozpoczęło się we wtorek, 16 listopada i potrwa do czwartku, 18 listopada. Wówczas, wykonawca prac – firma Mostostal Kielce S.A. przystąpi do budowy skrajnych przęseł obiektu.

- Przęsła te powstawać będą w technologii „na mokro”, co oznacza, że wcześniej będzie trzeba wykonać szalunki, zbrojenie i dopiero następnie wylewać beton – dodaje dyrektor Kruczek.

Gotowa jest już nowa kładka pieszo-rowerowa, jaka powstała w sąsiedztwie wiaduktu. Teraz czeka na odbiory instytucji zewnętrznych i dopuszczenie do ruchu. Planowo ma to nastąpić jeszcze w tym roku.

Zaawansowanie prac przy przebudowie wiaduktu jest na poziomie 50%. Wiadukt ma być gotowy w lipcu 2022 roku.

Przebudowa wiaduktu na ul. Grota-Roweckiego ruszyła na początku maja. Łączny koszt zadania wynosi ok.10 mln zł, z czego 3,7 mln zł stanowi dofinansowanie z subwencji ogólnej budżetu państwa.