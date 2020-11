Trwa przetarg na rewitalizację parku Belzackiego w Piotrkowie Trybunalskim

Trwa przetarg na rewitalizację parku Belzackiego w Piotrkowie. Oferty można składać w Urzędzie Miasta do 19 listopada br. Koniec inwestycji planowany jest na lipiec 2022.

Do 19 listopada można składać oferty na rewitalizację parku Belzackiego. Zgodnie z harmonogramem inwestycja mam być gotowa do połowy lipca 2022 roku, choć roboty w obrębie obszar zabytkowego parku muszą zostać wykonane do końca października przyszłego roku.

Projekt zakłada m.in. budowę nowych oraz przebudowę istniejących alejek. Pojawić się ma portyk (w miejsce starego dworku) oraz altana, belwederek, trejaże oraz pergole. Przewidziano także atrakcje dla dzieci - plac zabaw oraz siłownia plenerowa. Całość uzupełnią ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz latarnie parkowe.

Zmiany obejmą również rewitalizację zieleni. Stąd m.in. w parku powstanie łąka kwietna o powierzchni 800 mkw. oraz zostanie posadzonych 45 drzew, ponad 2,5 tys. krzewów oraz 7 tys. rośliny bylinowych.