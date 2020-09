Trwa remont zabytkowego gmachu szkoły w Poznaniu

Trwa remont elewacji budynku Zespołu Szkół nr 5 w Poznaniu, informuje portal Poznan.pl. Widać już efekty prac w ponad stuletnim gmachu u zbiegu ulic Różanej i Niedziałkowskiego.

- To kolejny budynek szkoły w Poznaniu, któremu przywracamy dawną świetność. Trwa remont elewacji zachodniej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, odnowione zostało już wejście do przedszkola oraz wejście główne do budynku. Na szczególną uwagę zasługują odresturowane drzwi do przedszkola, które odzyskały pierwotny charakter w kolorze niebieskim - mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Budynek Zespołu Szkół nr 5 od 1984 roku jest wpisany do rejestru zabytków. Gmach zbudowano w latach 1913-1915. Wszelkie roboty są realizowane pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Prace poprzedziły wcześniejsze specjalistyczne badania, które pozwoliły ustalić pierwotny kolor poszczególnych elementów fasady i renowację wierną oryginałowi: oprócz drzwi niebieska będzie także stolarka okienna. W toku prac odnawiane są także elementy architektury barokowo-klasycystycznej.

Prowadzony remont elewacji obejmuje m.in. osuszenie i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany fundamentowej, naprawę rys, pęknięć i ubytków w murze, renowację podcieni arkadowych wejść, cokołu i filarów oraz naprawę i uzupełnienie tynku.