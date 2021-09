Trwa remont zabytkowej alei lip na Księżym Młynie

Trwa przebudowa zabytkowego osiedla Księży Młyn. Prace minęły już półmetek. Obecnie siły skoncentrowane są na remoncie zabytkowej alei lip.

REKLAMA

Trwa rewitalizacja Księżego Młyna – unikatowego w skali europejskiej osiedla przemysłowo-robotniczego należącego dawniej do imperium Scheiblerów. Proces odnowy przekroczył półmetek. Rozpoczęły się intensywne prace przy modernizacji alejki oraz kończą się remonty kolejnych famuł.

Lipowa aleja to serce zabytkowego osiedla. Wykonawca odtworzy jej oryginalny wygląd, z szerokim chodnikiem pośrodku i żeliwnymi barierami. Po przebudowie pojawi się brukowana nawierzchnia, staną nowe ławki i latarnie. Nie zabraknie także zieleni - posadzone zostaną hortensje i trawy ozdobne.

- Modernizacja alejki to powrót do korzeni - tu to na przełomie XIX i XX wieku przechodził główny trakt. Mieszkańcy spędzali przy alei większość wolnego czasu. Jej przebudowa to radość nie tylko łodzian, ale i turystów, którzy licznie odwiedzają to miejsce – mówi Patrycja Czudak, przewodniczka.

Zabytkowa pompa wody pozostanie na swoim miejscu. Do końca roku zakończone zostaną prace po parzystej stronie alejki, od ulicy Tymienieckiego do ul. Księży Młyn. Wartość modernizacji to 1,5 mln złotych.