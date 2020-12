Trwa rewitalizacja fabryki Wagnera w Łodzi. Odsłonięto już elewację

Zabytkowa fabryka Henryka Wagnera ma już elewację z zabytkowej czerwonej cegły, informuje Uml.lodz.pl.

Od lutego 2020 r. trwają prace w zabytkowej fabryce Henryka Wagnera przy ul. Tuwma 10 w Łodzi. Po rewitalizacji budynek przyjmie nową funkcję administracyjno-biurową z usługami na parterze. Będzie tu przede wszystkim siedziba Fabryki Aktywności Miejskiej, czyli dawnego Biura Partycypacji Społecznej UMŁ. W budynku będą się znajdować się 2 sale konferencyjne, 12 sal biurowych, 6 pomieszczeń administracyjnych, lokal użytkowy, przestrzeń do działań artystycznych oraz pomieszczenie dla matki z dzieckiem.

– Prace przebiegają zgodnie z założeniami, pandemia nie ma wpływu na przebieg robót. Materiały są dostarczane zgodnie z harmonogramem, a na budowie pracuje kilkanaście osób. To, co możemy już podziwiać, to elewacja z zabytkowej czerwonej cegły. Robotnicy kończą zdejmowanie rusztowań. Równolegle trwają jeszcze prace wykończeniowe przy fugowaniu elewacji. Zakończyliśmy montaż obróbek blacharskich na parapetach oraz roboty na ścianie zachodniej budynku. Cały czas trwają prace we wnętrzach fabryki, m.in. budowa ścianek działowych na poszczególnych piętrach – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

Prace kontynuowane są we wnętrzach budynk, gdzie wykonawca między innym zabezpieczył już stalowe belki klatki schodowej i wykonał tyni na wschodniej stronie przybudówki.

Wartość projektu to blisko 13,5 mln zł.