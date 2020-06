Trwa rewitalizacja Młynów Rothera. Bydgoszcz odzyskuje cenny zabytek architektury przemysłowej

Trwa kompleksowa rewitalizacja Młynów Rothera w Bydgoszczy. To jedna w ważniejszych inwestycji w mieście. Młyny Rothera już zachwycają wielu bydgoszczan, a w przyszłości mają przyciągnąć turystów. Kolejnym krokiem będzie aranżacja wnętrz. Zagości w nich kultura.

Szereg prac realizowanych jest obecnie wewnątrz gmachu młyna. Zainstalowano w nim konstrukcję antresoli z klatką schodową. Na jej szczycie zaprojektowane jest wyjście na dach z punktem widokowym. Cześć dachu młyna od strony spichrza mącznego ma przeszkloną formę. Zapewnia to doskonałe doświetlenie głównej części gmachu. W tej części obiektu komunikację ułatwi winda.

W spichrzach trwają przede wszystkim prace wykończeniowe. Układane są podłogi, montowana jest stolarka drzwiowa, sufity. Do nowych funkcji przystosowywany jest budynek dawnych łazienek i kotłowni znajdujące się przy nowych tarasach. Na zewnątrz montowane są impregnowane deski tarasów. Na tarasach funkcjonować będą też kaskadowe fontanny. Będzie to największy obiekt tego typu w Polsce - podaje oficjalny portal miejski Bydgoszczy.

- Nie mam wątpliwości, że bydgoszczanie są dumni z tej inwestycji – mówi prezydent Bydgoszczy. – Odzyskujemy nie tylko cenny zabytek architektury przemysłowej. Ta inwestycja to również finał rewitalizacji Wyspy Młyńskiej. Liczę, że nowy Park Kultury będzie jedną z największych atrakcji dla osób odwiedzających Bydgoszcz. Jednocześnie rozpoczynając to zadanie od początku stawiamy na to, by obiekt był jak najszerzej dostępny dla bydgoszczan, zachęcał do spędzania wolnego czasu na Wyspie Młyńskiej - mówi Rafał Bruski, Prezydent Miasta Bydgoszczy.

Cały obiekt składający się ze Spichrza Zbożowego (od strony Brdy), Spichrza Mącznego (od strony ul. Mennica) i łączącego je młyna przechodzi kompleksową rewitalizację. Miasto pozyskało na ten cel unijne fundusze w kwocie ponad 25 mln zł. Koszt obecnie prowadzonych prac to około 95 mln zł. Obiektem zgodnie z uchwałą Rady Miasta zarządzać będzie nowa miejska instytucja – Park Kultury.

Młyny Rothera to nie tylko odrestaurowany historyczny budynek. To przede wszystkim Park Kultury, który tam powstaje. W tej chwili trwają prace nad przygotowaniem wystaw i wnętrz. Przed nami ogłoszenie konkursów na projekt aranżacji wnętrz kompleksu i koncepcje wizualno-przestrzenne wystaw w Młynie. Aktualnie pracujemy nad przygotowaniem do zarządzania kompleksem, budowaniem zespołu instytucji i nawiązywaniem współpracy z partnerami. Pracujemy też nad tworzeniem treści wystaw, które powstaną przy zaangażowaniu różnych środowisk oraz bydgoszczan.