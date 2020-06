Trwa rewitalizacja zameczku w Leszczynach

Trwa rewitalizacja zabytkowego zameczku w Leszczynach i przestrzeni otaczającej obiekt. Celem inwestycji jest utworzenie nowej, atrakcyjnej, międzypokoleniowej przestrzeni publicznej.

Na projekt składa się m.in. remont i przebudowa zabytkowego budynku zameczku, budowa budynku sanitarno-gospodarczego, zagospodarowanie terenu stanowiącego teren dawnego zespołu dworsko-parkowego wraz z realizacją kilku obiektów o charakterze rekreacyjnym, a także powierzchni służących aktywnemu wypoczynkowi oraz elementów małej architektury. W skład projektu wchodzi również budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenów przylegających.

Bardzo ważną częścią projektu jest zagospodarowanie parku przy zameczku. Zaplanowano wykonanie tarasów i sceny „pod chmurką” oraz wydzielenie nowych ścieżek pieszo-jezdnych. Gratką dla najmłodszych ma być nowy plac zabaw ze ścianką wspinaczkową i elastycznym podłożem wpisany w koło otoczone zielenią, za którą planuje się wykonać tor do jazdy na rolkach, hulajnodze i wrotkach. Dorośli będą mieli okazję skorzystać z siłowni pod chmurką oraz miejsca do ćwiczeń „street workout”. Siłownia, jak plac zabaw, będzie wpisana w okrąg otoczony zielenią. W tym miejscu powstanie także lodowisko i boisko - obiekt do wykorzystania przez cały rok, w sezonie zimowym będzie funkcjonował jako lodowisko, w pozostałym sezonie będzie pełnić funkcje boiska - podaje oficjalny portal Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.