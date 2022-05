Trwa rozbiórka architektonicznej ikony metabolizmu. Nakagin Capsule Tower przestaje istnieć

W kwietniu br. rozpoczęła się rozbiórka Nakagin Capsule Tower, przykładu japońskiej architektury metabolistycznej i jednego z architektonicznych symboli Tokio.

Słynny budynek wzniesiono w 1972 roku według projektu Kisho Kurokawy, jednego z pionierów ruchu metabolistycznego w architekturze. Architekt stworzył budynek z myślą o archetypowych japońskich "salarymanach", czyli mężczyznach pracujących w biznesowych dzielnicach Tokio.

Nakagin Capsule Tower miał być atrakcyjną alternatywą dla hoteli oraz mieszkań na wynajem w mieście. W późniejszych latach właściciele kapsuł wynajmowali je entuzjastom architektury.

Bryłę budynku stanowią betonowe rdzenie, wokół których umieszczono modułowe kapsuły o takich samych wymiarach, wyposażone w pojedyncze okrągłe okno, mające służyć za mieszkania lub biura dla jednej osoby. Ikoniczny gmach został przeznaczony do rozbiórki z uwagi na jego zły stan techniczny (a także elementy wykonane z azbestu).

W założeniu kapsuły, przytwierdzone do głównych betonowych trzonów, miały być wymieniane co 25 lat, w rzeczywistości - ich wymiana nigdy nie nastąpiła. Winą za to obarczyć można zarówno brak funduszy, jak i istotną wadę projektową, którą opisał Bloomberg. Ponieważ każda kapsuła była przytwierdzona do rdzenia za pomocą dwóch haków i kilku śrub, wymiana jednego pudełka wiązałaby się z koniecznością "odczepienia" wszystkich jednostek znajdujących się nad nią, wyjaśnia agencja prasowa.

Co się stanie z elementami ikonicznego budynku? Część kapsuł ma trafić do muzeów. Jak pisze Dezeen, jedna z nich, mianowicie kapsuła nr A606 zostanie zachowana i przeobrażona w mobilną kapsułę w ramach projektu Nakagin Capsule Tower A606 Project. Grupa stojąca za projektem również zmierzyła, sfotografowała i zeskanowała w technologii 3D cały budynek przed jego rozbiórką.