Trwa test fasad na budowie Towarowa Towers

Na budowie Towarowa Towers pojawiły się próbne, reprezentatywne fragmenty fasady budynku. Celem jest pokazanie i wstępna ocena pierwszoplanowych rozwiązań architektonicznych wież.

REKLAMA

Towarowa Towers to koncepcja zabudowy wyróżniająca się wśród projektów mieszkalnych w okolicy Ronda Daszyńskiego. Tworzą ją dwie 29-kondygnacyjne wieże, w których łącznie znajdzie się prawie 600 lokali o metrażach od 29 mkw. do 147 mkw. Do dyspozycji mieszkańców będą kluby fitness, sale lounge, sala do spotkań biznesowych oraz taras ze strefą wypoczynku, który zajmie ok. 900 mkw. Towarowa Towers to jedne z nielicznych wysokich budynków, gdzie mieszkańcy będą mieli w swoich apartamentach balkony lub loggie. W wieżowcach znajdą się również otwieralne okna, zabezpieczone perforowanym panelem.

Ustawione na budowie przy ul. Prostej mock-upy przedstawiają wzorcowe elementy elewacji wież Towarowa Towers: dwukondygnacyjną fasadę podium budynku oraz loggie i przeszklony wykusz apartamentów przyszłych mieszkańców. W ten sposób inwestor, architekci i inżynierowie budowy mogą ocenić kluczowe rozwiązania architektoniczne jak np. kolory aluminiowych paneli, które znajdą się na elewacji, drzwi przesuwne wyjść na loggie, szklenia wykuszy, otwieralne okna i panele rozwierne, a także wykończenie loggii/balkonów oraz iluminację budynku. Do wykonania mock-upów użyto materiałów, które stworzą finalny obraz fasady obiektu.

Makiety części elewacji, które pojawiły się na terenie budowy, służą sprawdzeniu estetyki i jakości wykonania inwestycji. Towarowa Towers to unikalny projekt mieszkalny, w którym wszystko musi być zrealizowane z najwyższą starannością.