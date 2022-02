Trwa wielka metamorfoza biurowca Centrum Orląt we Wrocławiu

Tétris realizuje prace remontowe we wnętrzach biurowca Centrum Orląt we Wrocławiu. Firma z branży fit-out odpowiada również za remont elewacji. Za projektem stoi Value4Real.

Należący dawniej do EFL biurowiec przy placu Orląt Lwowskich we Wrocławiu przechodzi wielką metamorfozę. Właściciel budynku, Fundusz Quartum Adventum International Ltd., nabył obiekt w 2020 roku, a w ubiegłym roku rozpoczęły się prace budowlane.

Położony przy placu Orląt Lwowskich budynek był niegdyś symbolem rosnącej potęgi Leszka Czarneckiego, który miał w nim swoje biuro. Teraz jednak, wybudowany 20 lat temu obiekt potrzebował gruntownej metamorfozy i dostosowania do współczesnych standardów.

Prace remontowe wraz z wymianą elewacji powierzono firmie Tétris. Za projektem stoi firma Value4Real, która również zarządza całą inwestycją.

Prace mają się zakończyć w 2022 roku.