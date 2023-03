Trwa wyburzanie kultowego kąpieliska Fala w Parku Śląskim. Oto postępy prac

Kąpielisko Fala w Parku Śląskim jest w trakcie wyburzania. W jego miejscu ma powstać najnowocześniejszy kompleks basenowy "pod chmurką" w całym regionie.

Kąpielisko Fala w Parku Śląskim zostało otwarte w 1966 r.

Tuż po oddaniu do użytku publicznego w skład kąpieliska wchodziło osiem akwenów: pięć dla dorosłych i trzy dla dzieci.

Po wielu latach użytkowania obiekt zaczął podupadać. Po zamknięciu w 2016 r. powstawały plany, aby kompleks gruntowanie zmodernizować.

Plany przebudowy ziściły się - obecnie trwa rozbiórka starego obiektu, w miejsce którego powstanie zupełnie nowy kompleks.

Koszt budowy to ponad 135 milionów złotych.

Prace mają zostać zakończonej najpóźniej we wrześniu 2024 roku.

Trwają prace rozbiórkowe obiektów na terenie "Fali" w Parku Śląskim. To pierwszy etap inwestycji, której finałem ma być oddanie do użytku najnowocześniejszego kompleksu basenowego "pod chmurką" w całym regionie.

6 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą nowego kąpieliska "Fala" w Parku Śląskim. Koszt całej inwestycji wynosi ponad 135 milionów złotych. Prace mają zostać zakończonej najpóźniej we wrześniu 2024 roku.

Ikona na nowo

Kąpielisko Fala to kultowy obiekt na terenie Parku Śląskiego. Oficjalnie kompleks basenów otwarto 12 czerwca 1966 roku. Tuż po oddaniu do użytku publicznego w skład kąpieliska wchodziło osiem akwenów: pięć dla dorosłych i trzy dla dzieci. Zespół basenów zaprojektowali architekci: Alojzy Wróblewski, Jan Kozub i Franciszek Ryszard Koczy. Łącznie Fala mogła pomieścić aż 15 tysięcy ludzi. Przez wiele lat było jedną z największych atrakcji ówczesnego Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku. Popularnością cieszył jeden z basenów, w którym była sztuczna fala. Od niego nazwę wziął cały kompleks.

Przez lata obiekt upadał. Po zamknięciu w 2016 r. powstawały plany, aby kompleks gruntowanie zmodernizować. W końcu plany nabierają kształtu.

fot. mat. pras.

Nowa „Fala” będzie wypełniona atrakcjami. Miejscami zabawy i rekreacji staną się basen z charakterystyczną falą, dzika rzeka, wodny gejzer, wodny taras oraz niecka z biczami wodnymi. Lustro wody ma na zmodernizowanym kąpielisku wynieść łącznie aż 3500 metrów kwadratowych. Powstanie również plaża z leżakami.

Dla fanów sportowego pływania dostępne będą trzy tory pływackie po 25 metrów długości każdy. Co ważne, zachowana zostanie kultowa wieża do skoków z dwoma poziomami - 3 i 5 metrów, będzie za to unowocześniona i odświeżona. Kto zgłodnieje, apetyt zaspokoi w strefie gastronomicznej. Obiekt zyska m.in. nowe kasy, przebieralnie, małą architekturę oraz zadaszenie, które osłoni gości przed palącym słońcem w oczekiwaniu na wejście na teren obiektu.