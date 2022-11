Trwa zazielenianie stołecznej ul. Kondratowicza. To będzie "aleja tysiąca drzew"

Stołeczny Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął zazielenianie ul. Ludwika Kondratowicza. We wtorek, 15 listopada, posadzone zostały tu pierwsze z niemal 500 drzew, które upiększą odcinek między stacjami metra Bródno i Kondratowicza. Klony, jesiony i inne gatunki – wraz z 300 rosnącymi już przy tej ulicy drzewami i kolejnymi 200, które posadziło Metro Warszawskie – utworzą tzw. „aleję tysiąca drzew”.

Od września br. podróżni mogą korzystać z kolejnych trzech stacji na bródnowskim odcinku II linii metra. Po zakończeniu prac podziemnych ruszyły prace na powierzchni – pomiędzy stacjami Kondratowicza i Bródno. Oprócz robót związanych z usprawnieniem ruchu drogowego (na odcinku od ul. Rembielińskiej do św. Wincentego), rozpoczęło się zazielenianie głównej arterii przecinającej Targówek. Do istniejących już wcześniej 300 drzew oraz 200, które posadziło Metro Warszawskie, dosadzonych zostanie – przez Zarząd Dróg Miejskich – kolejnych 491. Oznacza to, że po zakończeniu wszystkich prac ul. Kondratowicza stanie się „aleją tysiąca drzew”.

Nie tylko klony i jesiony

Odnawianą po budowie podziemnej kolei ulicę upiększą m.in. klony zwyczajne (208 sztuk), jesiony wyniosłe (129), lipy srebrzyste „Varsaviensis” (71), platany klonolistne (39), wiśnie piłkowane (21), ambrowce balsamiczne (12), kasztanowce czerwone (7), lipy drobnolistne „Greenspire” (2) i jabłonie (2). Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął sadzenie tych drzew we wtorek 15 listopada.

Pojawi się również niska zieleń. Posadzonych zostanie 87 851 krzewów i pnączy oraz 12 831 bylin. Ulicę upiększą więc dokładnie 100 682 sztuki takich gatunków, jak m.in.: śnieguliczka Chenaulta, rokitnik pospolity, bluszcz pospolity czy tawlina jarzębolistna. Nie zabraknie także żywopłotów z irgi błyszczącej (31 386 krzaczków). Wysiane zostaną tu trawniki o łącznej powierzchni 2643 m kw. oraz łąka kwietna licząca 4016 m kw. Ostatnim akcentem niskiej zieleni będzie 13 ogrodów deszczowych z roślinami lubiącymi wilgoć.