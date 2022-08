Trwa zielona transformacja Woli. Rusza kolejna inwestycja

Na warszawskiej Woli powstanie osiedle, które w 40% będzie tworzyć powierzchnia czynna biologicznie. Na terenie kompleksu mieszkaniowego powstanie ogródek warzywny, zaciszna enklawa z leżakami i hamakami, amfiteatr oraz plac z mgłą wodną.

Okam Capital otrzymał prawomocne pozwolenie na realizację inwestycji Cityflow.

Inwestycja zostanie zrealizowane na działce, której ok. 40% będzie powierzchnią biologicznie czynną.

Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w IV kwartale 2022 r.

Autorem koncepcji architektonicznej Cityflow jest pracownia Dedeco.

Projekt realizowany będzie na terenie warszawskiej dzielnicy Wola, przy ul. Redutowej 9. Powstanie tam wyjątkowe osiedle mieszkaniowe, z ok. 750 przestronnymi i komfortowymi mieszkaniami, w otoczeniu zieleni i strefy aktywności dla mieszkańców.

Inwestycja Cityflow zostanie zrealizowane na działce, której ok. 40% będzie powierzchnią biologicznie czynną. fot. mat. prasowe Okam

– Warszawski rynek mieszkaniowy potrzebuje kolejnych wartościowych projektów. Mając na uwadze ograniczoną dostępność pod inwestycje centralnych działek w stolicy, a także fakt, że popyt wciąż przewyższa podaż, tym bardziej cieszymy się, że będziemy mogli zaoferować nabywcom Cityflow ciekawą przestrzeń do życia pełną piersią, w dzielnicy, która w ostatnich latach mocno się przeobraża. Jest dla nas także niezwykle ważne, że dołożymy swoją cegiełkę do dynamicznej transformacji Woli – zaznacza Marcin Michalec, CEO Okam Capital.

Na całość inwestycji składać się będzie docelowo 743 mieszkań, o wysokości do 2,8 m, w 4 budynkach, od 4 do 8 pięter. W ramach etapu I powstaną dwa 8-piętrowe budynki z 334 mieszkaniami o metrażach od 29 do 193 mkw, w tym na ostatnich kondygnacjach również penthouse'y z tarasami na dachu, a także lokal z przeznaczeniem pod strefę mieszkańca na parterze. Pozostałe mieszkania wzbogacone będą o przestronne balkony i ogródki. W garażu podziemnym przewidziano ponad 926 miejsc postojowych, a także niemal 300 komórek lokatorskich. Na terenie inwestycji znajdzie się również miejsce na stojaki rowerowe.

Osiedle pełne zieleni

Niezwykłym atutem tego projektu będzie jego otoczenie wyznaczone przez strefy zieleni. Inwestycja Cityflow otoczona będzie nie tylko przez sąsiadujące z nią zewnętrzne parki i skwery. Zostanie także wypełniona przez wewnętrzne pasy zieleni, z centralnym placem z fontanną, dzięki czemu mieszkańcy będą mieć na wyciągnięcie ręki stały kontakt z naturą.

Projekt przewiduje również powstanie specjalnej strefy aktywności, relaksu i spotkań, w której każdy niezależnie od wieku znajdzie coś dla siebie. Na terenie kompleksu mieszkaniowego do wspólnego użytkowania powstanie ogródek warzywny, zaciszna enklawa z leżakami i hamakami, amfiteatr oraz plac z mgłą wodną, plac zabaw czy część przeznaczona dla miłośników street workoutu; znajdzie się tu również teren rekreacyjny dla zwierząt.

– Cityflow to nie będzie zwyczajne miejsce do mieszkania, a wyjątkowa przestrzeń do życia. Połączy korzyści wynikające z życia w aglomeracji zaledwie w kilka minut od miejsca zamieszkania z możliwością przebywania i odpoczynku w zaciszu, na łonie natury, czego tak wiele osób obecnie poszukuje. Mieszkając tu będzie można doświadczyć i poczuć „flow” wyjątkowego „miasta”. Nie wiem czy znam drugi taki projekt mieszkaniowy, w którym do wspólnego użytkowania udostępniony będzie ogródek warzywny, strefa relaksu z hamakami i amfiteatr przeznaczony na różnego rodzaju wydarzenia – dodaje Marcin Michalec.

W ramach realizowanej od 2018 r. Nowej Polityki Jakości Okam, także projekt Cityflow zaopatrzony będzie w liczne rozwiązania prośrodowiskowe oraz podnoszące komfort życia jego mieszkańców. Wśród udogodnień znajdą się m.in.: oczyszczacze powietrza i podzlewowe filtry do wody w każdym mieszkaniu, bezpłatna wypożyczalnia rowerów i hulajnóg, punkty ładowania urządzeń mobilnych, panele fotowoltaiczne na budynkach, stacja do serwisu rowerów czy klub mieszkańca z przeznaczeniem pod wspólne aktywności mieszkańców.

Dodatkowym atutem projektu jest bliskość centrum stolicy (zaledwie w kilka minut), z wygodnym dojazdem zarówno autem, jak i komunikacją miejską (okoliczne przystanki tramwajowe i autobusowe, powstające w dzielnicy stacje metra). W sąsiedztwie dobrze rozwinięta jest również infrastruktura usługowa i jednostki publiczne, znajdują się tu placówki edukacyjne, a także sklepy czy restauracje.

Autorem koncepcji architektonicznej Cityflow jest pracownia Dedeco.