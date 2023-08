Trwają ostatnie prace modernizacyjne przy dworcu w Siedlcach

Z zewnątrz ceglany o nieco industrialnym charakterze, wewnątrz nowoczesny i komfortowy – tak już dziś wygląda dworzec w Siedlcach. Zanim skorzystają z niego pierwsi podróżni, konieczne jest jeszcze uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych.

Przebudowa dworca w Siedlcach rozpoczęła się latem 2021 roku.

Jest ona realizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W lipcu oficjalnie zakończono prace budowlane w budynku dworca. Do jego otwarcia jest już naprawdę blisko, zwłaszcza, że na dniach inwestor planuje złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie. To dokument niezbędny do udostępnienia dworca podróżnym. Wraz z jego złożeniem rozpoczną się również procedury odbiorów technicznych z wykonawcą robót budowlanych. Po zakończeniu niniejszych działań dworzec zostanie otwarty dla podróżnych, co nastąpi jeszcze latem tego roku. Do czasu jego udostępnienia, obsługa pasażerów będzie odbywała w dworcu tymczasowym, który po uruchomieniu zmodernizowanego budynku zostanie rozebrany, a teren gdzie stał zagospodarowany zgodnie z projektem.

Metamorfozę przeszła elewacja budynku, która odzyskała ceglany wygląd – właśnie taką posiadał pierwszy wybudowany w 1866 roku dworzec w Siedlcach. Jej górne części wykończono patynowaną blachą tytanowo-cynkową. Przy przebudowie dworca uwzględniono również symetryczne rozstawienie otworów okiennych, a także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Interesującym zabiegiem jest też umieszczenie nad wejściem głównym do strefy obsługi podróżnych wielkoformatowego zegara.

Sporo zmian czeka podróżnych wewnątrz budynku. Przestrzeń obsługi pasażerów będzie składała się z poczekalni i holu o wysokość dwóch kondygnacji, wokół których na dwóch piętrach skupiono pomieszczenia kas biletowych, toalety oraz lokale handlowo-usługowe. Parter budynku połączono z pasażem handlowym na piętrze za pomocą klatek schodowych oraz windy. Hol i poczekalnia wyposażono w ławki, gabloty z rozkładami jazdy, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz nowoczesny system informacji głosowej.

Dzięki inwestycji dworzec zyskał wiele usprawnień dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Oprócz wspomnianych wind są to m.in. ścieżki prowadzące z polami uwagi, tabliczki w alfabecie Braille’a, dotykowy plan dworca, okienka kasowe dostosowane do obsługi osób poruszających się na wózkach. We wnętrzach zastosowano również kontrastową kolorystykę, co ułatwi przemieszczanie się po obiekcie osobom niedowidzącym.

Poprawił się stan techniczny budynku. Wymieniono wszystkie instalacje i urządzenia wewnętrzne. Nacisk w modernizacji od strony technicznej położono na ekologię i bezpieczeństwo. Na dworcu zamontowano energooszczędne oświetlenie wraz z automatyką sterującą, a także system BMS (Building Management System), którego jednym z zadań jest optymalizacja zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz wody. Ponadto budynek w całości ocieplono, a zamontowana w nim nowa stolarka okienna i drzwiowa spełnia obowiązujące normy. Z kolei dzięki zainstalowaniu nowoczesnych systemów bezpieczeństwa (monitoring, system kontroli dostępu, system sygnalizacji włamania i napadu), w tym przeciwpożarowych, poprawie ulegnie bezpieczeństwo podróżnych i samego budynku.

Na nowo zagospodarowany zostanie teren w sąsiedztwie dworca. Pojawią się tam wiata rowerowa z 10 stojakami na jednoślady oraz kilka miejsc parkingowych, w tym jedno przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.