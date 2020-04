Trwają prace na budowie Palio Office Park. To nowa przestrzeń do pracy i rekreacji na terenach Stoczni Gdańskiej

Na terenie Stoczni Gdańskiej powstaje nowoczesny kompleks biurowo-usługowy Palio Office Park realizowany przez polskiego inwestora i dewelopera, Cavatina Holding. Jeszcze w tym roku pierwszy etap inwestycji liczący 16 tys. mkw. zostanie oddany do użytkowania.

Palio Office Park to zespół ośmiu budynków, zlokalizowany przy jednej z głównych arterii komunikacyjnych Gdańska – ulicy Jana z Kolna. To położenie, z bezpośrednim dostępem linii tramwajowej i SKM, zapewni przyszłym użytkownikom sprawny dojazd do każdej dzielnicy miasta i całego Trójmiasta. Kompleks wzbogaci lokalny rynek nieruchomości komercyjnych o niemal 90 000 m kw. komfortowej powierzchni do pracy i rekreacji w otoczeniu wody i zieleni. Nowoczesna, przemyślana architektura budynków z lekkością wpisze się w już istniejącą zabudowę terenów Stoczni Gdańskiej, a nowe biura i liczne, różnorodne usługi stworzą tutaj ekosystem dynamicznego miasta.

- Prace budowlane toczą się zgodnie z zakładanym harmonogramem. Aktualnie realizowany jest pierwszy etap inwestycji – budynek A, o powierzchni ponad 16 000 m kw. Obiekt posiada już ukończoną konstrukcję żelbetową parteru i garażu podziemnego wraz z hydroizolacją oraz murowane ściany na wymienionych poziomach. Trwają prace budowlane piątej z ośmiu kondygnacji nadziemnych budynku – mówi Marta Gosz, kierownik budowy Palio Office Park, Cavatina Holding.

Dla zmotoryzowanych będzie dostępne ponad 270 miejsc parkingowych, natomiast dla miłośników dwóch kółek przewidziana jest rozbudowana infrastruktura rowerowa: miejsca postojowe dla rowerów oraz szatnie i prysznice dla rowerzystów. Ponadto w kompleksie przewidziane są liczne lokale gastronomiczne i usługowe, oprócz żłobka i przedszkola, użytkownicy kompleksu będą mogli skorzystać z m.in.: kantyny, placówki medycznej, kawiarni, sklepu spożywczego itp.

Dzięki zastosowanym energooszczędnym i ekologicznym rozwiązaniom, I etap kompleksu będzie spełniał wymogi certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent. Ponadto Palio Office Park będzie ubiegał się o certyfikat WELL, który otrzymują budynki zapewniające najlepsze warunki dla zdrowia i komfortu ich użytkowników.

- Celem zespołu projektowego Palio Office Park, było stworzenie nowoczesnej, zaawansowanej technologicznie przestrzeni do pracy, z zachowaniem szacunku dla historii i uprzedniej funkcji obecnych terenów budowy, a wcześniej Stoczni Gdańskiej. Stąd też decyzja o odtworzeniu pierwotnego układu drogowego, w tym ulicy Malarzy i nawiązanie do stoczniowego układu urbanistycznego. W fasadach wszystkich budynków zaprojektowaliśmy płyty kompozytowe w rudym kolorze przypominające blachę, co doskonale koresponduje z poprzemysłowym charakterem Młodego Miasta. Przed ścianami frontowymi dwóch biurowców pojawią się natomiast wodne lustra ciągnące się prawie na całą długości elewacji. Jest to nie tylko bardzo efektowny zabieg estetyczny, ale też przypomnienie o największym atucie Gdańska czyli bliskości morza i portowych tradycjach Trójmiasta - podkreśla architekt prowadzący, Michał Koterba, Dział Projektowania Inwestycji, Cavatina Holding.