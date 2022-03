Trwają prace projektowe przy przebudowie hotelu Hetman w Rzeszowie. Mamy wizualizacje!

Rzeszowski hotel Hetman przejdzie modernizację i będzie funkcjonować pod szyldem marki Best Western Plus. Udało nam się zajrzeć za kulisy trwających prac projektowych...

REKLAMA

Hotel Hetman w Rzeszowie przejdzie gruntowną modernizację i po otwarciu będzie funkcjonował pod marką Best Western Plus. Jak dowiedzieliśmy się od Polskiego Holdingu Hotelowego, inwestycja jest obecnie na etapie prac projektowych. Równoległe trwają także konsultacje z siecią Best Western w zakresie akceptacji proponowanych koncepcji i rozwiązań architektonicznych.

Inwestycja realizowana jest w formule projektuj i buduj. W wyniku przeprowadzonego konkursu na przebudowę i modernizację hotelu wyłoniona została zwycięska praca przygotowana przez konsorcjum firm Technico Facility Engineering sp. z o.o. i biura architektonicznego FBT sp. z o.o.

Za przygotowanie koncepcji i wykonanie projektu odpowiedzialna jest pracownia FBT. Pracownia na swoim koncie ma już realizacje dwóch innych hoteli należących do Polskiego Holdingu Hotelowego – Holiday Inn Express Rzeszów Airport oraz modernizację Courtyard by Marriott Warsaw Airport.

Istniejąca bryła i wnętrza hotelu Hetman zostaną zmodernizowane w stylu wpisujących się w charakter marki Best Western Plus. Priorytetem, jaki postawiła sobie pracownia FBT było stworzenie wnętrz, których klimat jest zarówno nowoczesny, jak i subtelny, a przy tym kontrastuje z surową bryłą budynku. Postawiono na materiały o stonowanej kolorystyce - wyjątek stanowi czerwone akcenty nawiązujące do logo Best Western Plus.