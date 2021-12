Trwają prace przy łódzkim woonerfie przy ul. Stefanowskiego

Kontynuowana jest metamorfoza ulicy Stefanowskiego w Łodzi, która w tym roku została już gruntownie przebudowana od ul. Radwańskiej do ul. Potza, zmieniając się w kolejny łódzki woonerf. Teraz rozpoczęły się prace na kolejnym jej odcinku.

W ramach inwestycji powstaną nowe chodniki, zlikwidowany będzie niski mur od strony dawnej Hali Sportowej, przebudowane zostaną schody na parking przy obiekcie MOSiR. Przewidziane są też nasadzenia nowej zieleni oraz montaż oświetlenia ulicznego (4 latarnie). Jezdnia pozostanie bez zmian. Zmieni się natomiast sposób parkowania pojazdów – zamiast parkowania równoległego do jezdni, będzie tam wprowadzone parkowanie ukośne. Wartość inwestycji to 590 tys. zł. Zakończenie prac – o ile pogoda nie wpłynie negatywnie na tempo robót – planowane jest już na początku 2022 r.

Pomysł z Budżetu Obywatelskiego

Zarówno przebudowa ul. Stefanowskiego od ul. Radwańskiej do ul. Potza, jak i trwający obecnie remont na odcinku od ul. Potza do ul. ks. Skorupki to realizacje projektów zgłoszonych do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego (na rok 2020 i 2021). Powstały jako wspólna koncepcja urbanistyczna na ogólnopolski konkurs na plan zagospodarowania łódzkich kwartałów organizowany przez Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej „Cirkula” Politechniki Łódzkiej we współpracy z Miejską Pracownią Urbanistyczną w Łodzi. Stworzony przez grupę studentów z Łodzi, Opola i Warszawy projekt zmiany ul. Stefanowskiego w przyjazny pieszym i rowerzystom zielony podwórzec miejski zwyciężył w tym konkursie w 2019 r. W ramach nagrody zwycięska koncepcja została zgłoszona do ŁBO. Projekty rozdzielono na dwa, bo w budżecie obywatelskim są ograniczenia co do wartości realizacji pojedynczych zadań. Przebudowa całości ul. Stefanowskiego przekraczała tę kwotę.