Trzeci budynek High5ive z symboliczną wiechą

Na ostatnim piętrze trzeciego etapu krakowskiego kompleksu High5ive zawisła symboliczna wiecha. To oznacza, że główne prace konstrukcyjne zakończyły się, a budynek osiągnął swoją docelową wysokość.

Wraz z oddaniem do użytkowania, które zaplanowane jest na pierwszy kwartał 2022 roku, Kraków zyska ponad 11 tys. mkw. zrównoważonej i nowoczesnej przestrzeni biurowej.

Projekt bryły powstał w pracowni nsMoonStudio.

High5ive to dobrze znany w Krakowie kompleks pięciu budynków biurowych, który docelowo dostarczy na rynek ponad 70 000 mkw. nowoczesnej przestrzeni. Ostatni z nich, który właśnie osiągnął wysokość docelową, odda do dyspozycji najemców przeszło 11 tys. mkw. Cała przestrzeń biurowa została już wynajęta, a swoje siedziby będą mieć tutaj między innymi firmy Spyrosoft czy zooplus.

– Zakończyliśmy bardzo istotny etap projektu. Osiągnięcie wysokości docelowej i symboliczna wiecha, oznaczają wejście w kolejną fazę działania – prace wykończeniowe. Mimo utrudnień związanych z pandemią, realizujemy naszą inwestycję zgodnie z założonym harmonogramem – mówi Marcin Pędrak, Menadżer projektu spółce biurowej Skanska. – Dodatkowo, stuprocentowy poziom wynajmu części biurowej na tym etapie realizacji to dowód na to, że inwestycje Skanska niezmiennie cieszą się dużym zainteresowaniem naszych partnerów biznesowych. Zawdzięczamy to najwyższej jakości tworzonych przez nas biur i umiejętności sprawnego dopasowania się do oczekiwań najemców – dodaje Marcin Pędrak.

High5ive powstaje zgodnie z najwyższymi standardami i najbardziej wymagającymi certyfikatami środowiskowymi, stawiając jednocześnie zdrowie i potrzeby człowieka w centrum zainteresowania. Trzeci etap kompleksu to pierwszy projekt Skanska w Krakowie, który będzie ubiegał się o prestiżowy WELL Core&Shell, weryfikujący i mierzący jakość powierzchni biurowych. Wszelkie zastosowane rozwiązania, oparte o wymogi tej certyfikacji, będą wpierać użytkowników w ich codziennych obowiązkach, a także dbać o ich bezpieczeństwo i komfort fizyczny oraz psychiczny.

Kolejną z zalet High5ive jest świetna, centralna lokalizacja, dzięki czemu jest to także jedna z najlepiej skomunikowanych inwestycji biurowych w Krakowie. Można do niej dotrzeć autobusem, tramwajem, samochodem czy rowerem. Tuż obok znajduje się również Dworzec Główny, Galeria Krakowska oraz uczelnie wyższe. Budynek zapewnia także ponad 40 miejsc parkingowych dla aut elektrycznych.