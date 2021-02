Trzeci etap zielonej inwestycji w Poznaniu

Panoramiczne tarasy, zielone dachy, ogrody zimowe, przestronna przestrzeń rekreacyjna, a także panele fotowoltaiczne charakteryzują trzeci etap jednej z najciekawszych pod względem architektonicznym i urbanistycznym inwestychi mieszkaniowych w Poznaniu. Głównym autorem projektu jest dr hab. inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak, prof. nadzw. UAP, Kierownik Katedry Architektury i Urbanistyki. Współautorami są architekci Filip Buszkiewicz i Wojciech Krawczuk.

UWI Inwestycje S.A. rozpoczęła prace budowlane związane z realizacją trzeciego etapu osiedla MALTA Wołkowyska. Trzeci etap osiedla Malta Wołkowyska to kontynuacja jednej z najciekawszych pod względem architektonicznym i urbanistycznym poznańskich inwestycji mieszkaniowych.

Wizytówką tego etapu będą panoramiczne tarasy, ogrody zimowe oraz przestronne balkony. Na uwagę zasługują także panele fotowoltaiczne, dzięki którym produkowana będzie energia elektryczna wykorzystywana w częściach wspólnych budynku. Kupujący będą mogli również skorzystać z oferty inteligentnych rozwiązań automatyki domowej.

– Malta Wołkowyska 3 to osiedle wyposażone w inteligentne systemy zarządzania mieszkaniem – UWI Smart, panele fotowoltaiczne zapewniające energię dla części wspólnych czy zielone dachy poprawiające retencję wody – podkreśla Małgorzata Puchyła, prezes UWI Inwestycje S.A.

W ramach trzeciego etapu powstanie 350 mieszkań oraz 9 lokali usługowych o łącznej powierzchni niemal 20 tys. m kw. Projekt zakłada realizację 6-segmentowego budynku o charakterystycznej bryle. Osiedlowa przestrzeń rekreacyjna wyniesie aż 2 tys. m kw. i stanie się optymalnym miejscem odpoczynku wszystkich lokatorów. Prace budowlane rozpoczęte zostały w styczniu br. Przewidywany termin realizacji inwestycji to czwarty kwartał 2022 roku.

– Realizacja kolejnego etapu osiedla Malta Wołkowyska to – z punktu widzenia generalnego wykonawcy – spore wyzwanie. Budujemy bardzo ciekawą architekturę w wyjątkowej lokalizacji, co wymaga dużego doświadczenia konstrukcyjnego, dbałości o szczegóły oraz najwyższej jakości wykonania. Malta Wołkowyska to osiedle bardzo nowoczesne pod względem oferowanych rozkładów mieszkań, zaplanowania przestrzeni wspólnych oraz wykorzystanych przez inwestora rozwiązań technologicznych. Cieszymy się z kolejnego, docenianego przez klientów projektu realizowanego wspólnie przez UWI Inwestycje i FB Antczak na rynku mieszkaniowym – wskazuje Marcin Antczak, wiceprezes FB Antczak.

