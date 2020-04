Trzeci największy biurowiec w Polsce gotowy. Wnętrza zaprojektowała pracownia Design Anatomy

Olivia Prime jest już w całości dostępny. Budynek został zaprojektowany przez gdyńską pracownię BJK Architekci, a projekt każdego z olbrzymich holi głównych i całego wnętrza budynku jest autorstwa Design Anatomy.

REKLAMA

– Główną ideą, która przyświecała powstawaniu Olivia Prime była dbałość o komfort i samopoczucie użytkowników: Dlatego zdecydowaliśmy się na budowę dużej ilości tarasów i prywatnych, niedużych loggii, pozwalających na zapewnienie komfortu znanego z budynków mieszkalnych – mówi Maciej Kotarski, dyrektor działu komercjalizacji Olivia Business Centre. – Z tego powodu w Olivii Prime loggii jest aż 19. Doświadczenie pokazuje, że należą one do ulubionych przestrzeni pracowników, którzy chętnie korzystają z możliwości pracy na leżaku, z laptopem na kolanach. Budynek oferuje również 6 tarasów (2 duże i 4 małe). Część z nich to służące do wypoczynku tarasy szczytowe (dachowe), dostępne dla wszystkich pracowników budynku, w tym dwa z widokiem na morze. Wielkim prywatnym tarasem dysponuje np. firma Sii, na życzenie której przy takim tarasie zaprojektowaliśmy olbrzymią, wspólną dla całej firmy jadalnię. Taka forma lunchu na świeżym powietrzu, dostępna prosto z biura tworzy zupełnie nowy poziom komfortu w biurowcach.

Projekt wnętrz utrzymany jest w duchu biophilic design i power art: – Olivia Prime to obiekt pod każdym względem unikalny – mówi Anna Branicka z pracowni Design Anatomy. – Kładziemy duży nacisk na kontakt jego użytkowników z naturą i naturalnymi materiałami. Rozległe tarasy, wypełnione roślinnością, często pojawiające się drewno, jak i zieleń podwieszana pod sufitami robią niesamowite wrażenie w ultranowoczesnym biurowcu. Power art to również element oddziaływania na pozytywne emocje użytkowników. Budynek jest przesycony sztuką. Murale na holach, ściany zaprojektowane jak obrazy przez znanych Trójmiejskich artystów, w holu głównym ekrany –, przesuwane w wielu płaszczyznach konstrukcje. Na części z nich wiszą elektroniczne ekrany, natomiast pozostałe są fantastycznym nośnikiem dla dzieł sztuki, które będziemy regularnie zmieniać. Połączenie trendu biophilic i sztuki pozwala nam wypełnić dwie potrzeby. Pierwszą jest harmonia ducha i poczucie kontaktu z naturą poprzez rośliny, miękkie meble i naturalne materiały. Drugą potrzebą jest zapewnienie poczucia, że tu właśnie nabieramy pozytywnej energii. Wejście do pracy ma wzbudzać uśmiech, energetyzować, sprawiać, że czujemy przypływ mocy i chcemy działać. Kreatywnie, Z entuzjazmem i optymizmem – temu właśnie służy sztuka i zmienność – dodaje.

Olivia Prime jest jednym z zaledwie 4 budynków w Polsce z całoszklaną, wentylowaną trójszybową fasadą, która daje najlepsze możliwe oświetlenie wnętrza, a w zimowe i jesienne dni umożliwia maksymalny dostęp do tak ważnego dla człowieka światła dziennego. Pozwala to zapewnić lepsze samopoczucie pracowników oraz ciągły dostęp do świeżego powietrza. Wiosną i latem, mimo pełnego przeszklenia, trójszybowa fasada zapobiega przed przegrzewaniem i zapewnia komfort termiczny nawet w bardzo słoneczne dni.